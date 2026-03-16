Tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến hệ thống pháp luật

Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" của Bộ Tư pháp, trong đó yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo thứ bậc các nguồn luật, mở rộng phạm vi áp dụng và xác định rõ giá trị pháp lý của các nguồn bổ trợ.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; xác định rõ quy phạm pháp luật công và quy phạm pháp luật tư trong xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm nguyên tắc "thượng tôn Hiến pháp và pháp luật".

Chú trọng ban hành các chính sách đặc thù

Đặc biệt, chú trọng ban hành các chính sách đặc thù, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm hình thành các lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất, lĩnh vực kinh tế mới và khuyến khích, thúc đẩy phát triển ngành, nghề, các địa bàn, nhóm đối tượng được xác định ưu tiên phát triển.

Ưu tiên ban hành các quy định pháp luật tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp và các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN vào năm 2028.

Cùng đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiến hành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật.

Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp; nghiên cứu cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ được ban hành văn bản điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp được hoặc điều chỉnh nội dung mang tính kỹ thuật để giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.