Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu

Thiếu hụt chỉ xảy ra cục bộ

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, thời gian qua, tại một số địa phương có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Sự việc này đã được Bộ Công thương chỉ đạo kiểm tra, theo đó hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu nhỏ. Ngoài ra, một số DN có hiện tượng hạn chế bán hàng để chờ tăng giá. Các bộ, ngành, DN đầu mối cũng khẳng định, tình trạng thiếu hụt xăng dầu chỉ xảy ra cục bộ tại cửa hàng đại lý của các DN nhỏ, do tâm lý găm hàng nhằm trục lợi.

Lãnh đạo Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí cho biết, những vướng mắc trước mắt của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được tháo gỡ, từ giữa tháng 2, nhà máy sẽ dần khôi phục lại sản xuất như bình thường. Từ trước tết, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã nâng công suất lên 103%, từ ngày 7.2 đã nâng công suất lên 105%.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, hiện nay dự trữ trong nước đủ lớn, đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất. Bộ Công thương không để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đồng thời thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi.

Kiểm tra, xử lý các cây xăng đóng cửa, găm hàng

Chiều 8.2, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã yêu cầu các Đội QLTT trên địa bàn tỉnh phối hợp lực lượng chức năng các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh tăng cường kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo Cục QLTT tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chưa đúng quy định.





Cụ thể, tính từ ngày 29.1 - 7.2, có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở 5 huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, An Phú ngưng hoạt động. Lý do, các cửa hàng hết xăng do thiếu nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, sang nhượng cửa hàng cho đơn vị khác…

Tạm ngưng hoạt động nhiều nhất là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống của PVOil cung ứng. PVOil gửi thông báo đến các đại lý này với nội dung: “Do tàu xăng dầu không về kịp, kho An Giang dừng cung cấp xăng A95 cho đến khi có thông báo mới; dầu DO và E5 vẫn cung cấp bình thường”.

Cục QLTT tỉnh An Giang yêu cầu các Đội QLTT kịp thời phát hiện, làm rõ từng cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không hoạt động, cần thiết thì phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa hàng, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm. Cùng với đó, xác minh lại thông tin các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động thời gian qua; nếu có vi phạm trong quá trình tạm ngưng hoạt động thì phối hợp kiểm tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, Sở Công thương Cà Mau cho biết đã có văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị hỗ trợ cung ứng xăng dầu. Theo đó, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang hết sức khó khăn. Các thương nhân phân phối xăng dầu không mua được xăng dầu từ các thương nhân đầu mối, nên không đảm bảo việc cung cấp kịp thời, đủ lượng xăng dầu cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu để phục vụ người dân trong tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh.