Tuyệt đối không ghi nhận xét khi chứng thực sơ yếu lý lịch

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, đang chủ trì xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 01/2020 của Bộ Tư pháp, nhằm quy định chi tiết về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực giao dịch.

Một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chứng thực (ảnh minh họa) ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, dự thảo quy định việc chứng thực chỉ xác nhận chữ ký của người khai, không xác nhận nội dung tờ khai. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình.

Đặc biệt, người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015.

Điểm mới so với thông tư hiện hành là dự thảo đã bỏ nội dung "trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành".

Như vậy, nếu được thông qua, quy định không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân sẽ áp dụng trong mọi tình huống, không có ngoại lệ.

Dự thảo cũng quy định đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Khi chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì đề nghị người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của giấy tờ, văn bản.

Bản dịch ra tiếng Việt không phải chứng thực chữ ký người dịch, nhưng người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Từ năm 2020 đến 2025, cả nước đã thực hiện chứng thực với khối lượng rất lớn. Trong đó, tổng số bản sao được chứng thực hơn 421 triệu bản, tổng số việc chứng thực chữ ký hơn 37 triệu việc (gồm chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký người dịch), tổng số việc chứng thực hợp đồng, giao dịch đạt hơn 8 triệu việc.

Theo quy định hiện hành, người có thẩm quyền thực hiện chứng thực là chủ tịch UBND cấp xã, người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định, công chứng viên của phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng (tổ chức hành nghề công chứng).

Ngoài ra còn có viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.