Chuyện về 'đội xung kích' chứng thực chữ ký tại nhà ở TP.HCM

Sáng 7.7, theo chân đội trưởng "đội xung kính" Nguyễn Thành Lưu và các anh em thành viên, PV Thanh Niên đã có mặt từ sáng sớm tại nhà anh Lê Nhật Quang Nguyên trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu để làm hồ sơ chứng thực ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội, lễ tết và các khoản khác... cho cụ bà Tôn Nữ Thị Bướm. Mẹ anh Quang Nguyên năm nay đã cao tuổi. Mấy năm trước còn đi lại được, bà tự lên phường nhận tiền nhưng gần đây sức khỏe kém, cụ muốn cho con trai nhận thay.

"Đội xung kích" chứng thực chữ ký tại nhà ở phường Tân Định (TP.HCM) đa số là các bạn trẻ năng động, với các thành phần, gồm: Cảnh sát khu vực, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... được thành lập ngay sau khi đi vào vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đội trưởng "đội xung kính" Nguyễn Thành Lưu và các thành viên đến nhà mẹ anh Lê Nhật Quang Nguyên làm thủ tục chứng thực chữ ký tại nhà Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nghe thông tin phường Tân Định có "đội xung kích" chứng thực chữ ký tại nhà, bà mừng lắm. Ngày 7.7 cũng là sinh nhật, bà Tôn Nữ Thị Bướm được làm đủ các loại giấy tờ. "Thủ tục nhanh chóng, tiện lợi và gần dân. Từ nay tôi thấy an tâm không phải lo lắng gì nữa", bà chia sẻ.

Con trai bà cũng vui lây với niềm vui ngày sinh nhật của mẹ. "Nếu như ngày trước tôi phải bỏ đi làm chở mẹ lên phường vất vả, rồi ngồi chờ cả buổi chưa chắc xong thì nay hai mẹ con ở nhà, không phải sao ý giấy tờ gì nhiều, lại thuận tiện sắp xếp không ảnh hưởng gì đến công chuyện làm ăn", anh Lê Nhật Quang Nguyên nói.

Một trường hợp khác là bà Trần Ngọc Truyền năm nay 78 tuổi bị bại liệt ngồi nằm một chỗ. Bà sống một mình, không có con. Lúc trước còn khỏe, bà hay đi xe lăn ra ngồi bán trước chợ gần nhà nhưng giờ thì ở nhà. Căn phòng nhỏ chưa đầy 10 m2 chật chội, ẩm thấp lại là chỗ che mưa trú nắng cả cuộc đời khó khăn của bà. "Thương các anh em lắm. Ai cũng quan tâm hỏi han và lo lắng hồ sơ tôi để làm thiệt nhanh. Lại không lấy tiền. Chuyện này tôi không bao giờ quên được", bà Truyền xúc động.

Hai mẹ con anh Quang Nguyên hài lòng với việc phục vụ chu đáo của các nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo "đội trưởng" Nguyễn Thành Lưu, công việc luôn nhận được sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng trong phường: Cảnh sát khu vực, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. "Hằng tuần, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Định sẽ tiếp nhận thông tin, nhận hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục sau đó xuống ngay nhà dân. Trường hợp nào gấp, chúng tôi triển khai ngay trong ngày", anh Nguyễn Thành Lưu nói.

Làm công việc đặc thù hơn 1 năm qua, đoàn viên Trần Minh Quân cảm thấy hạnh phúc với công việc khi nhận lại được nhiều lời khen ngợi của người dân. Còn anh cảnh sát khu vực KP 13 Lê Phú Hải thì nhận "lệnh" điều động là lên đường ngay: "Trên tinh thần phục vụ nhân dân, cái gì thuận tiện thủ tục là chúng tôi làm hết sức, không nề hà".

Ông Võ Nguyên Khanh - Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Định cho biết: "Trong suốt một năm qua, mô hình đã nhận được sự tin tưởng và phản hồi tích cực từ nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, người gặp khó khăn trong di chuyển. Nhận thấy đây là giải pháp thiết thực, chúng tôi quyết tâm duy trì mô hình này như một hoạt động thường xuyên. Các chuyên viên của trung tâm luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục pháp lý ngay tại gia đình, giúp quý bà con tiết kiệm thời gian và công sức đi lại".

Bà Trần Ngọc Truyền (78 tuổi, bị bại liệt) được các nhân viên trả kết quả hồ sơ miễn phí tận nhà Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hiện công tác tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công và các phòng chuyên môn thuộc phường Tân Định được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc và đúng pháp luật.

"Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc theo hướng chuyên nghiệp và thân thiện hơn: đẩy mạnh việc tiếp nhận yêu cầu một cách chủ động, chuyên viên sẵn sàng sắp xếp lịch trình để hỗ trợ kịp thời khi nhận được thông tin từ người dân. Quy trình thực hiện luôn được chú trọng đơn giản hóa, đảm bảo tính pháp lý", ông Võ Nguyên Khanh nhấn mạnh.