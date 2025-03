'Tuyệt đối không': Nhà Trắng châm chích ý tưởng trả tượng Nữ thần Tự do về Pháp

"Tuyệt đối không". Đó là câu trả lời dứt khoát từ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt về yêu cầu Mỹ trả lại tượng Nữ thần Tự do cho Pháp.

Yêu cầu này do chính trị gia Pháp Raphael Glucksmann, một thành viên Nghị viện châu Âu, đưa ra hôm 16.3, với lý do Mỹ không còn gìn giữ các giá trị mà bức tượng đại diện.

Khi được hỏi về yêu cầu này trong cuộc họp báo hôm 17.3, bà Levitt có câu trả lời hàm ý nhắc đến việc Mỹ tham chiến trong Thế chiến 2.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói chuyện trước truyền thông hôm 17.3.2025 ẢNH: REUTERS

"Lời khuyên của tôi dành cho chính trị gia không tên tuổi cấp thấp đó là cần nhớ rằng chính nhờ Mỹ mà người Pháp hiện nay không phải nói tiếng Đức. Vì vậy, họ nên biết ơn đất nước vĩ đại của chúng tôi".

Tượng Nữ thần Tự do do nhà điêu khắc người Pháp Auguste Bartholdi thiết kế, được khánh thành vào ngày 28.10.1886 tại cảng New York để đánh dấu kỷ niệm 100 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Bức tượng tượng trưng cho tự do và dân chủ, là món quà của nhân dân Pháp dành tặng Mỹ. Một bản sao nhỏ hơn của bức tượng được đặt trên một hòn đảo ở sông Seine tại thủ đô Paris (Pháp).

Tượng Nữ thần Tự do được khánh thành vào ngày 28.10.1886, tại cảng New York ẢNH: REUTERS

Tượng cao 46 m, đầu đội vương miện có 7 gai, tay cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã và xiềng xích bị gãy nằm ở chân trái.

Theo AFP, bình luận của chính trị gia Glucksmann có thể liên quan quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng viện trợ cho Ukraine. Ông Glucksmann có quan điểm ủng hộ Ukraine và từng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump khi Mỹ gần đây thay đổi chính sách liên quan xung đột Nga - Ukraine.

Ngoài ra, ông Glucksmann còn chỉ trích Tổng thống Trump vì cắt giảm nhân sự các viện nghiên cứu ở Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Pháp sẵn sàng chào đón họ đến làm việc.