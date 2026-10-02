Tuyết Nhung: Lời dạy của mẹ Phi Nhung là động lực để tôi làm nghề

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuyết Nhung chia sẻ hình ảnh trong ngày giỗ của mẹ nuôi là nghệ sĩ Phi Nhung, kèm theo những lời bộc bạch đầy tình cảm. Cô bày tỏ: “Lại một năm nữa con về chùa thăm mẹ. Con vẫn ổn mẹ ơi, con vẫn vui, vẫn luôn hạnh phúc vì những điều con đã chọn. Con vẫn đi hát, mà năm nay con càng vui hơn vì con đã cùng với anh nhạc sĩ Hamlet Trương làm được CD đầu tay của mình để tưởng nhớ và tặng mẹ”.

Tuyết Nhung vẫn duy trì niềm đam mê ca hát, mang theo lời dạy của nghệ sĩ Phi Nhung khi theo đuổi nghệ thuật Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Tuyết Nhung xúc động cho biết: “5 năm rồi nhưng với tôi, mẹ vẫn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống. Có những ngày tưởng như tôi đã quen với nỗi nhớ, nhưng đến những dịp đặc biệt, tôi vẫn thấy thương mẹ rất nhiều. Tôi chỉ mong những gì mình làm hôm nay, mẹ ở đâu đó vẫn có thể mỉm cười”.

Trong ngày giỗ của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Tuyết Nhung có dịp hội ngộ Quỳnh Trang và Thiêng Ngân. 5 năm qua, thỉnh thoảng các chị em vẫn gặp gỡ, góp mặt trong các dự án. Chia sẻ về mối quan hệ với các con nuôi của giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre, Tuyết Nhung bộc bạch: “Chúng tôi mỗi người có một công việc, một cuộc sống riêng nên không phải lúc nào cũng gặp nhau. Nhưng khi gặp gỡ, mối quan hệ giữa 3 chị em vẫn bình thường”.

Nhan sắc của con gái nuôi Phi Nhung ở tuổi 25 Ảnh: NVCC

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Tuyết Nhung

5 năm sau khi Phi Nhung qua đời, cuộc sống của Tuyết Nhung có nhiều sự thay đổi. Hiện tại, dù đã lập gia đình, giọng ca 10X vẫn miệt mài với niềm đam mê ca hát. Chia sẻ về điều này, Tuyết Nhung bộc bạch: “Có lẽ chính tình yêu mà mẹ dành cho âm nhạc đã trở thành động lực giúp tôi tiếp tục với nghề. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi luôn nghĩ mình đang được tiếp tục điều mà mẹ Phi Nhung từng rất yêu, nên tôi cố gắng thể hiện bằng chính cảm xúc của mình”.

Từng đứng trên sân khấu biểu diễn cùng nghệ sĩ Phi Nhung, con gái nuôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng sau khi mẹ qua đời. Bởi mỗi lần đứng trên sân khấu, bên cạnh cô không còn bóng dáng quen thuộc. “Ngày trước, sau mỗi lần hát, tôi còn có mẹ để nhìn thấy, để nghe một lời góp ý hay đơn giản là một cái ôm. Bây giờ tôi phải tự bước tiếp, nhưng cũng vì vậy mà tôi học được cách trưởng thành hơn trong nghề”, giọng ca trẻ trải lòng.

Tuyết Nhung đến thắp hương cho mẹ nuôi Ảnh: NVCC

Tiếp tục hành trình làm nghề, Tuyết Nhung không chỉ cố gắng vì bản thân mà còn nỗ lực thực hiện lời mà giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre đã từng răn dạy. Cô nghẹn ngào nhớ lại: “Mẹ luôn dạy tôi làm nghề phải có tâm, phải biết yêu thương khán giả và quan trọng nhất là phải sống tử tế. Tôi nghĩ đó là điều đơn giản nhưng càng đi lâu với nghề, tôi càng thấy nó quý giá”.

Tuyết Nhung cũng thừa nhận bản thân áp lực vì cố gắng giữ hình ảnh khi là con gái nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, giọng ca 10X cho biết cô không muốn biến nó thành một gánh nặng trong hành trình làm nghệ thuật của mình.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Tôi biết mình là con của mẹ Phi Nhung nên càng phải cố gắng sống và làm nghề một cách tử tế. Khi mọi người nhắc đến tôi, đó không chỉ là một Tuyết Nhung mà còn là một người con của cố ca sĩ Phi Nhung. Và tôi hy vọng mình là một Phạm Tuyết Nhung có con đường và dấu ấn riêng”, cô nói.