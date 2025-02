Tuyết rơi dày kỷ lục ở Nhật Bản

Lượng tuyết tích tụ tính đến 11 giờ ngày 6.2 đã tăng lên 259 cm, gần gấp đôi lượng tuyết trung bình theo mùa. Đã có ít nhất 2 người chết do những sự cố liên quan tuyết rơi dày ở một số khu vực của Nhật, theo Kyodo News. Tình trạng tuyết rơi dày đã làm gián đoạn dịch vụ tàu cao tốc ở miền trung Nhật Bản và khiến một số chuyến bay bị hủy. Dự báo, tuyết có thể rơi dày hơn vào cuối tuần này.

Tuyết bao phủ một khu vực ở TP.Obihiro thuộc tỉnh Hokkaido của Nhật ngày 4.2 ẢNH: AFP

Tại Hàn Quốc, tờ Korea JoongAng Daily ngày 6.2 đưa tin tính đến 5 giờ cùng ngày, nhiệt độ tại thủ đô Seoul ở mức âm 11 độ C, tại TP.Chuncheon ở mức âm 15,1 độ C, và nhiệt độ cao nhất trong ngày dự kiến là âm 3 độ C. Cục Khí tượng Hàn Quốc dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở nhiều khu vực vào ngày 7.2.