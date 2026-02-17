Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

TV OLED đắt tiền có vượt trội hay chỉ khác biệt nhỏ với giá rẻ?

Kiến Văn
Kiến Văn
17/02/2026 11:07 GMT+7

So với các dòng TV ở thời điểm hiện tại, TV OLED nổi bật với độ chính xác màu sắc và độ tương phản đen tuyệt vời.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu TV lớn như LG và Samsung đã cho ra mắt nhiều mẫu TV OLED ấn tượng, tạo ra sự phong phú cho người dùng. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra câu hỏi: Liệu có thể phân biệt sự khác biệt giữa TV OLED giá rẻ và đắt tiền? Câu trả lời là có.

TV OLED đắt tiền có vượt trội hay chỉ khác biệt nhỏ với giá rẻ? - Ảnh 1.

Sự khác biệt trong các phân khúc TV OLED sẽ thể hiện rõ ở chất lượng hiển thị

ẢNH: REUTERS

Để làm rõ, chúng ta sẽ so sánh hai mẫu TV OLED: Samsung S90F cao cấp và LG B5 tầm trung. Cả hai đều đáp ứng tốt các yêu cầu kết nối hiện đại với 4 cổng HDMI 2.1 và các tính năng chơi game như Variable Refresh Rate (VRR) và Auto Low Latency Mode (ALLM). Đặc biệt, cả hai đều mang lại độ tương phản màu đen hoàn hảo.

Sự khác biệt giữa các dòng TV OLED lộ diện

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng, sự khác biệt bắt đầu lộ diện. Samsung S90F sử dụng tấm nền QD-OLED nổi bật với độ sáng tối đa và dải màu rộng hơn so với màn hình WOLED truyền thống của LG B5. Kết quả thử nghiệm cho thấy S90F cung cấp độ sáng HDR và SDR mạnh mẽ hơn, cùng với dải màu tốt hơn. Khi chuyển sang chế độ HDR, người xem có thể nhận thấy S90F sáng và rực rỡ hơn so với B5.

Cả hai mẫu TV đều hoạt động tốt trong phòng tối, nhưng S90F có lớp phủ chống chói mạnh hơn giúp giảm thiểu hiện tượng phản chiếu từ ánh sáng xung quanh. Hơn nữa, S90F có góc nhìn gần như hoàn hảo, trong khi LG B5 bắt đầu mất độ chính xác màu sắc khi không nhìn trực diện.

Về khả năng chơi game, S90F có tốc độ làm mới gốc 144 Hz, trong khi B5 chỉ đạt tốc độ làm mới 120 Hz, kết quả là người chơi game trên PC hoặc PlayStation 5 sẽ nhận thấy hiện tượng bóng mờ ít hơn trên S90F. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng chi trả cho mức giá cao hơn của S90F, điều đó khiến LG B5 trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm.

Cuối cùng, sự lựa chọn giữa các dòng TV OLED phụ thuộc vào cảm nhận cá nhân về chất lượng hình ảnh. Mặc dù S90F vượt trội về thông số kỹ thuật và hiệu năng, nhưng nếu người dùng cảm thấy hài lòng với B5 và muốn tiết kiệm chi phí, đó cũng là một quyết định hợp lý.

