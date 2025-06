Tỷ lệ hút thuốc lá giảm trên toàn cầu

Khoảng 5,6 tỉ người (71% dân số thế giới) đang được bảo vệ bởi ít nhất một chính sách kiểm soát thuốc lá theo FCTC.

Tỷ lệ hút thuốc lá giảm sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí y tế do các bệnh liên quan thuốc lá ẢNH: LIÊN CHÂU

Thông tin trên được WHO cho biết tại hội nghị thế giới về kiểm soát thuốc lá, do Liên minh quốc tế chống lao và bệnh phổi (The Union) tổ chức từ 23 - 25.6 tại Dublin (Ireland), với sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland, WHO và Quỹ từ thiện Bloombe.

WHO đánh giá chi phí thực hiện các chương trình kiểm soát thuốc lá không cao nhưng mang hiệu quả lớn về sức khỏe cộng đồng và kinh tế (giảm chi phí y tế do bệnh liên quan thuốc lá). Hội nghị kêu gọi các quốc gia tăng cường tài chính duy trì kiểm soát thuốc lá trong dài hạn, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Năm 2017, mức chi tiêu trung bình cho kiểm soát thuốc lá chỉ đạt 0,01 USD/người tại các quốc gia thu nhập trung bình, và 0,0048 USD/người tại các quốc gia thu nhập thấp.

Trong phiên thảo luận về tài chính bền vững, đại diện Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) chia sẻ kinh nghiệm về thiết lập và quản lý tài chính cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá. VN đã ban hành luật Phòng chống tác hại thuốc lá và thành lập Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá vào năm 2013.

Tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành giảm từ 23,8% (năm 2010) xuống còn 20,8% (năm 2021); tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc thụ động giảm từ 73,1% xuống còn 45,6%...

Quốc hội đã thông qua nghị quyết chính thức cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm gây nghiện mới, từ năm 2025. Gần đây nhất, tháng 6.2025, Quốc hội thông qua luật Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt, thiết lập hệ thống thuế hỗn hợp và lộ trình tăng thuế thuốc lá đến năm 2031.