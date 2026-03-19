Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tỷ lệ khách tự ngã tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh gần 40%

Hà Mai
19/03/2026 08:28 GMT+7

Chỉ số hành khách bị thương tại sân bay Tân Sơn Nhất cả năm 2025 ghi nhận điểm tích cực với vụ việc hành khách tự té ngã giảm 37,5% so với cùng kỳ 2024.

Theo thông tin tổng kết mới nhất từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, tần suất khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2025 duy trì tốc độ tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng hành khách thông qua cảng đạt gần 42,1 triệu hành khách, tăng 6,3%.

Nhà ga T3 đưa vào khai thác đã xóa bỏ tình trạng quá tải gây mất an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nhìn chung, công tác đảm bảo an toàn hệ thống đường cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2025 đã được thực hiện đạt mục tiêu, không có vụ việc nào uy hiếp đến an toàn cất hạ cánh. 

Đặc biệt, trong khi nhiều sân bay khốn khổ vì tình trạng vật ngoại lai (FOD) hoành hành gây uy hiếp an toàn bay thì tại sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ số về vật ngoại lai FOD giảm rất mạnh với tổng khối lượng FOD thu gom giảm 41,2% so với năm 2024. Tương tự, chỉ số hành khách bị thương cũng ghi nhận điểm tích cực với vụ việc hành khách tự té ngã giảm 37,5% so với cùng kỳ.

Hồi năm 2024, tại Tân Sơn Nhất ghi nhận khá nhiều trường hợp hành khách tự té ngã khi di chuyển trong nhà ga. Các vụ việc thường xảy ra do hành khách đi lại vội vàng, không chú ý quan sát hoặc trượt ngã tại các khu vực đang được vệ sinh, đặc biệt trong bối cảnh nhà ga cũ quá tải, lượng khách đông. 

Đại diện Cảng đánh giá kết quả trên cho thấy các đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại tất cả các khu vực trong sân bay.

Nhằm tiếp tục bảo đảm an toàn khu hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền nam, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình phục vụ tàu bay, đơn vị phục vụ mặt đất, phục vụ kỹ thuật tàu bay. Đặc biệt, việc tuân thủ Quy định An toàn Cảng về việc dừng chờ, nhường đường cho tàu bay lăn tại các giao lộ đường lăn với đường công vụ.

Đồng thời, chú ý tập trung vào các vấn đề trọng điểm liên quan bảo đảm an toàn đường cất hạ cánh trong giai đoạn mùa mưa, thời tiết xấu, cực đoan; bảo đảm an toàn tĩnh không, ngăn ngừa các trường hợp tàu bay va chạm drone, flycam; ngăn ngừa các sự cố tàu bay lăn lố vạch dừng khi lăn vào các vị trí đỗ...

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện được quy hoạch là sân bay cấp 4E, công suất thiết kế 50 triệu hành khách mỗi năm sau khi đã đưa vào khai thác nhà ga mới T3. Hiện nay, mỗi ngày, sân bay phục vụ trung bình hơn 110.000 - 120.000 lượt khách, vẫn giữ thương hiệu sân bay nhộn nhịp nhất cả nước.

