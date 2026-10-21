Tỷ lệ người Mỹ coi bằng đại học ‘rất quan trọng’ ở mức thấp nhất

Cụ thể, khi được hỏi về tầm quan trọng của giáo dục đại học (ĐH) ngày nay, chỉ 31% công dân Mỹ trưởng thành trả lời "rất quan trọng", giảm 4% so với năm ngoái. Đáng chú ý, mức này chỉ bằng khoảng một nửa so với đỉnh từng lập được vào 2013 (70%) và tiếp nối xu thế trượt dài niềm tin bắt đầu từ hơn một thập niên qua.

Mức giảm trong những năm gần đây được ghi nhận ở tất cả các nhóm nhân khẩu học, đảng phái chính trị và trình độ học vấn.

Ở chiều đối lập, 29% người Mỹ nói ĐH "không quá quan trọng", tăng 5% so với năm ngoái và cũng là tỷ lệ cao nhất tính từ 1978 tới nay, trong khi tỷ lệ coi tấm bằng ở mức "khá quan trọng" cũng giảm 1% - xuống còn 39%. Như vậy, khoảng cách giữa nhóm "không quá quan trọng" với "khá quan trọng" cách nhau từ 64% vào 2013, nay chỉ còn vỏn vẹn 2%.

Khảo sát được Gallup thực hiện trong tháng 8.2026, với 1.200 đáp viên tham dự bằng hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Các đáp viên đều trên 18 tuổi, hiện sinh sống ở 50 tiểu bang và thủ đô Washington - bao gồm 233 phụ huynh có con đang học phổ thông.

"Người Mỹ ngày càng hoài nghi về tầm quan trọng của giáo dục ĐH", báo cáo nhấn mạnh.

Gallup lý giải, thực tế này một phần đến từ lo ngại ngày càng tăng với chi phí học ĐH. Bởi, theo cuộc khảo sát gần đây do Gallup và Quỹ Lumina kết hợp thực hiện, chỉ 12% công dân Mỹ trưởng thành cho rằng giáo dục ĐH 4 năm là vừa túi tiền.

Song, nỗi hoài nghi của công chúng Mỹ về giá trị của bằng ĐH lại trái chiều với trải nghiệm của nhiều người đã hoặc đang hoàn thành chương trình ĐH. Vì cũng theo cuộc khảo sát nêu trên, 73% lao động chưa có bằng cấp và 69% cử nhân ĐH cho rằng việc lấy bằng ĐH hệ 2 hoặc 4 năm vẫn quan trọng như thời điểm 20 năm trước.

Ngoài ra, phần lớn các bậc phụ huynh đều nói rằng họ vẫn muốn con học chương trình ĐH hệ 2 hoặc 4 năm ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, cuộc thăm dò với 3.445 đáp viên người Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố hồi tháng 10.2025 đã chỉ ra rằng, có đến 70% nói hệ thống giáo dục ĐH nước này đang đi sai hướng, tăng 14% so với cách đó 5 năm. Bên cạnh đó, 79% người nhận định các ĐH đang có cách xử lý "trung bình hay kém cỏi" trong việc duy trì mức học phí phải chăng, và chỉ 5% đánh giá ở mức "tuyệt vời hay rất tốt".