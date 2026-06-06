Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP đến năm 2030

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước đây, trọng tâm là thúc đẩy thay đổi phương thức thanh toán từ tiền mặt sang điện tử, thì hiện nay, mục tiêu lớn hơn là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số hiện đại, an toàn, bao trùm và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong hệ sinh thái đó, thanh toán không dùng tiền mặt không còn là dịch vụ đơn lẻ, mà đã trở thành "mạch kết nối" của nền kinh tế số, kết nối liên thông giữa ngân hàng với thương mại điện tử, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, dịch vụ công và các nền tảng số khác. Dữ liệu số, định danh số, kết nối số và thanh toán số đang từng bước hình thành nền tảng tài chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp. "Thanh toán thông minh chính là điều kiện quan trọng để thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn mới", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo ẢNH: QUANG ĐỊNH

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 88,96%. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP. Trong giai đoạn 2021 - 2025, giá trị giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng trưởng bình quân khoảng 27 - 28%/năm, trung bình hàng ngày hệ thống xử lý 789.108 giao dịch với số tiền 2,3 triệu tỉ đồng, phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của các giao dịch điện tử. Tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt mức bình quân 73,32% mỗi năm, trong khi kênh Internet duy trì đà tăng 60,6% về số lượng và 31,92% về giá trị. Đặc biệt, phương thức thanh toán qua mã QR đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị giao dịch bình quân hàng năm; 100% trường đại học, cao đẳng tại đô thị triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt; 88% bệnh viện triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 82% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp tại đô thị nhận chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt. Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho niềm tin của nhân dân vào các dịch vụ, sản phẩm công nghệ ngân hàng mới, thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành vi tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp cũng như nỗ lực chuyển đổi của các cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, vẫn còn khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn trong tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Một số bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người thu nhập thấp, còn e ngại hoặc chưa tiếp cận được với các phương thức thanh toán mới. Hạ tầng thanh toán tuy đã được cải thiện nhưng vẫn cần mở rộng và nâng cao tính bảo mật, khả năng liên thông; an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thanh toán số còn là thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Do đó, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP đến năm 2030, Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích, mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế.