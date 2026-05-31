Khách Vietcombank, Agribank giao dịch thanh toán trên 500 triệu đồng cần chú ý từ 1.6

Thanh Xuân
31/05/2026 18:55 GMT+7

Kể từ ngày 1.6, khách hàng Vietcombank, Agribank thực hiện giao dịch thanh toán giá trị lớn từ 500 triệu đồng trở lên, sẽ phải thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Vietcombank, Agribank… mới đây phát đi thông báo các giao dịch thanh toán giá trị lớn từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong thời gian hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ phải được xử lý thông qua hệ thống này. Quy định này áp dụng từ ngày 1.6.

Khách hàng chuyển khoản trên 500 triệu đồng cần chú ý

Tại họp báo chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Ngân hàng Nhà nước, Sở Công thương TP.HCM và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cho biết, Thông tư 08 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia quy định các giao dịch dưới 500 triệu đồng là giá trị thấp. Các giao dịch giá trị thấp có thể thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Các thanh toán giá trị cao từ 500 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do NHNN vận hành và quản lý để bảo đảm kiểm soát rủi ro và thanh khoản hệ thống. 

Việc chia tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn chỉ thực hiện đối chiếu một lần với thông tin sinh trắc học không bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận. Trong khi đó, quy định mỗi lệnh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc vượt quá 20 triệu đồng/ngày phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học. Nếu khách hàng có nhu cầu chuyển 10 tỉ đồng thì đây được hiểu là một lệnh chuyển tiền của khách hàng, không phải mặc định chia thành 21 lệnh chuyển 499 triệu đồng. Nếu giao dịch được tách thành 21 lệnh thì cũng phải thực hiện đối chiếu sinh trắc học tương ứng 21 lần.

Ngân hàng chặn 4.400 tỉ đồng giao dịch nghi ngờ lừa đảo

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 17.5, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã ngăn chặn tổng số tiền giao dịch rủi ro, gian lận lên tới 4.400 tỉ đồng.

