Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng chặn 4.400 tỉ đồng giao dịch nghi ngờ lừa đảo

Thanh Xuân
30/05/2026 15:48 GMT+7

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 17.5, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã ngăn chặn tổng số tiền giao dịch rủi ro, gian lận lên tới 4.400 tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) đã gửi cảnh báo đến 4 triệu lượt khách hàng về giao dịch rủi ro. Sau khi nhận được cảnh báo, hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, qua đó ngăn chặn tổng số tiền giao dịch lên tới 4.400 tỉ đồng.

Ngân hàng chặn 4.400 tỉ đồng giao dịch nghi ngờ lừa đảo- Ảnh 1.

Ngân hàng ngăn chặn sớm những giao dịch đáng ngờ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Với sự phát triển các kênh thanh toán đa dạng, việc cảnh báo từ SIMO đã mang lại tính hiệu quả của chuyển đổi số trong việc bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần tăng cường an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng.

Tốc độ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 38% so với cuối năm 2025. Trong đó, giao dịch trên internet tăng 66%, giao dịch trên kênh di động tăng 33%. Đặc biệt, thanh toán qua mã QR tăng trên 50%. Hạ tầng thanh toán số hiện nay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, ngân hàng đã thực hiện thanh toán song phương với một số quốc gia. Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam đã triển khai kết nối thanh toán QR với Trung Quốc và Hàn Quốc. Dự kiến từ nay đến cuối năm, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng sang Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Đáng chú ý, ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học thành công cho hơn 163,39 triệu hồ sơ khách hàng (bao gồm 161,2 triệu hồ sơ cá nhân và 2,19 triệu hồ sơ tổ chức) qua CCCD gắn chip và VNeID, từ đó loại bỏ tài khoản ảo và kiến tạo một hệ sinh thái tài chính minh bạch, công bằng. Toàn bộ 154 triệu tài khoản và 36 triệu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được làm sạch triệt để. Đồng thời, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam hoàn thành làm sạch gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng.

Hơn 776.000 khách hàng hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo gian lận, lừa đảo

Chiều 29.12, tại buổi họp báo trực tuyến, ông Lê Văn Tuyên - Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 28.12, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo gian lận, lừa đảo, trong đó có hơn 776.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỉ đồng.

