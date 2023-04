Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em giảm mạnh trong dịch Covid-19

Khoảng 67 triệu trẻ em trên thế giới, trong đó có gần 250.000 trẻ em ở VN, không tiêm vắc xin đầy đủ; và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng sụt giảm tại 112 quốc gia trong 3 năm 2019 - 2021.



Trên thế giới, những trẻ không được tiêm chủng đến từ các cộng đồng nghèo, xa xôi và một số do bị ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột. Các dữ liệu mới được tổng hợp phục vụ báo cáo của Trung tâm Công bằng y tế quốc tế cho thấy trong nhóm những hộ gia đình nghèo nhất, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ không được tiêm ngừa vắc xin. Trong khi đó, đối với nhóm những hộ gia đình giàu có nhất, tỷ lệ này là 1/20.

Theo UNICEF tại VN, khi đại dịch bùng phát, hoạt động tiêm chủng cho trẻ em bị gián đoạn ở hầu hết các quốc gia, kể cả ở VN, đặc biệt là do nhu cầu tăng cao đối với hệ thống y tế, điều chuyển nguồn lực tiêm chủng thường xuyên sang tiêm chủng chiến dịch vắc xin Covid-19, sự thiếu hụt nhân viên y tế và thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà. Một nguyên nhân nữa là sự chậm trễ trong công tác mua sắm cung ứng vắc xin. UNICEF bày tỏ quan ngại về khả năng bùng phát các dịch bệnh đáng ra có thể phòng ngừa bằng tiêm chủng, đặc biệt là bệnh sởi. Trẻ em được sinh ra ngay trước hoặc trong thời gian xảy ra đại dịch, hiện đang bước qua độ tuổi thông thường đã được tiêm chủng. Niềm tin về tiêm chủng thay đổi theo từng thời điểm; một số yếu tố có thể làm gia tăng tình trạng do dự khi tiêm vắc xin, trong đó có nguyên nhân do mức độ tiếp cận thông tin sai ngày càng gia tăng.

UNICEF nhận định kinh nghiệm của VN trong việc triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng toàn dân lớn nhất chống lại dịch bệnh Covid-19 đã tạo một nền tảng tốt để VN có thể giải quyết nhanh chóng tình trạng chậm cung ứng vắc xin và nhanh chóng tiêm bổ sung cho những trẻ chưa được tiêm chủng.

Tiêm chủng thường xuyên và hệ thống y tế vững mạnh là những cách thức tốt nhất để phòng ngừa các đại dịch trong tương lai, ngăn chặn tử vong không đáng có.