U.23 Myanmar - U.23 Indonesia: Quyết đấu sinh tử

Tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận trong khi U.23 Indonesia xếp nhì với 6 điểm giống U.23 Myanmar nhưng hơn hiệu số phụ.

Với việc U.23 Việt Nam sẽ gặp đội chót bảng U.23 Timor Leste đã không còn nhiều động lực, cả U.23 Myanmar và U.23 Indonesia đều biết rằng phải tự thân giữ quyền tự quyết trong cuộc đối đầu sinh tử vào lúc 16 giờ chiều nay.

Do đang vượt trội hiệu số phụ (+4 so với +1), nên U.23 Indonesia nắm lợi thế hơn U.23 Myanmar "nửa điểm" vì điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ so sánh hiệu số bàn thắng trong trường hợp 2 đội bằng điểm.





Điều này đồng nghĩa chỉ cần hòa trong trận đấu chiều nay thì thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ đoạt vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến ai khác.

Ngược lại, U.23 Myanmar đã không còn đường lùi. Thầy trò HLV Emilov Popov buộc phải thắng đối thủ trực tiếp để đoạt 1 trong 2 suất bảng A vào bán kết, thậm chí là ngôi đầu bảng nếu U.23 Việt Nam không thắng được U.23 Timor Leste.

Hơi bất lợi cho U.23 Myanmar khi đây đã là trận thứ 4 liên tiếp của họ, sau khi đã vắt kiệt sức trong 90 phút chiến đấu hết mình với U.23 Việt Nam. Đó là cơ hội để thầy trò HLV Shin Tae-yong hoàn tất mục tiêu đầu tiên là lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31.