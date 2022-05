U.23 Việt Nam 3-0 Indonesia: Bùng nổ ở hiệp 2

Hiệp 1, U.23 Indonesia chơi chậm nhưng áp sát nhanh, có vẻ chưa bộc lộ hết khả năng của mình nhưng buộc U.23 Việt Nam tung nhiều sức lực và phải phô diễn hết lối chơi. Dẫu vậy, U.23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, dù lên bóng nhanh và tạo được nhiều pha tạt bóng nguy hiểm nhưng tiền đạo không kết thúc chính xác được. Cách chơi mang tính thăm dò của Indonesia là điều buộc ông Park Hang-seo phải suy nghĩ, và tìm ra cách đối phó thích hợp.

Trong hiệp 1, Hùng Dũng là đối tượng mà Indonesia muốn phá sức của anh nhiều nhất. Điều đó lại khiến họ phải bất ngờ trong hiệp 2, khi Hùng Dũng bằng tốc độ của mình đã thoát xuống và chích mũi giày ghi bàn cực đẹp mắt. Đó là bàn thắng của người biết vượt qua hiệp 1 mà vẫn giữ được thể lực bứt tốc tốt nhất của mình ở hiệp 2. Nếu hiệp 1 Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội, thì hiệp 2 chính anh mở tỷ số bằng cú đệm bóng cực nhanh sau pha tạt mang tính dọn cỗ của Nhâm Mạnh Dũng.

Hiệp 2 U.23 Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn lối chơi, điều mà HLV Shin Tae-yong của Indonesia không ngờ tới. Đó là lối chơi phối hợp ngắn chính xác, tránh những va chạm không cần thiết, và việc thay đổi vị trí đảo cánh giữa 2 hậu vệ biên đưa Văn Đô sang cánh trái khiến U.23 Indonesia bất ngờ. Hóa ra, cầu thủ này chơi cánh trái còn nguy hiểm hơn cánh phải. Đó có thể là pha giấu bài tinh tế của ông Park.

Nếu ở hiệp 1, có cảm giác ông Shin Tae-yong muốn giành cho HLV đồng hương Park Hang-seo một bất ngờ trong hiệp 2, thì ngược lại, chính HLV Indonesia lại phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cuối cùng là bất ngờ khi trái bóng của Văn Đô đi qua một rừng chân cầu thủ hai bên và lặng lẽ vào lưới Indonesia. Đó là sự ngạc nhiên đau đớn cho đội bóng xứ vạn đảo sau hiệp 1 chơi ngang ngửa, lấn lướt về thể lực và những pha va chạm mạnh với U.23 Việt Nam.

Bóng đá hiện đại rất giống thơ hiện đại ở chỗ không ai tiên đoán được kết thúc. Nếu 3 bàn thắng của U.23 Việt Nam là ba câu thơ kết thúc, thì không ai nghĩ ra trước cả 3 câu thơ ấy cả. Ba câu thơ rất khác nhau, đến từ 3 cấu trúc khác nhau, dĩ nhiên đích đến cuối cùng là giống nhau, khi nó làm thủ môn Indonesia phải vào lưới nhặt bóng. Đây là trận đấu mà sự thay đổi ở hiệp 2 của U.23 Việt Nam khiến rất nhiều người không thể ngờ. Đó là điểm ưu của HLV, là điểm nhấn mà một đội bóng trẻ có thể làm được khiến đối phương phải ngỡ ngàng.

Chưa thể nói trước những trận đấu sắp tới của U.23 Việt Nam, nhưng với trận mở màn tưng bừng này, chiến thắng 3-0 khiến những người hâm mộ bóng đá trẻ Việt Nam không chỉ hân hoan mà còn cảm phục. Tình cảm dành cho HLV Park và dàn cầu thủ trẻ chơi rất bản lĩnh của ông khiến tất cả chúng ta đều vui mừng. Đó thực sự là trận đấu bùng nổ của hy vọng và niềm tin, của những màn trình diễn xuất thần ở mọi vị trí trên sân, hứa hẹn U.23 Việt Nam sẽ còn giành được những thắng lợi thuyết phục hơn, trước mắt là trận gặp Philippines lúc 19 giờ ngày mai 8.5.

Ở trận đấu cũng tại bảng A cùng ngày 6.5, U.23 Philippines đè bẹp U.23 Timor Leste 4-0.

Phát biểu sau trận

HLV Park Hang-seo: “Cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển”

Người ta nói rằng kết quả quan trọng hơn quá trình nhưng đôi khi quá trình lại quan trọng hơn kết quả. U.23 Việt Nam đá trận đầu tiên và tất nhiên luôn khó khăn. Quan trọng là các cầu thủ đã cố gắng hết sức và gặt hái kết quả tốt. Hôm nay, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển và lên sân rất đông để cổ vũ cho đội bóng. U.23 Việt Nam chỉ mới đá trận đầu tiên và vòng bảng vẫn còn rất nhiều trận đấu quan trọng khác trước mắt nên sẽ cần tập trung hơn.

Trong trận đấu này, đến phút 60 tôi cảm nhận rằng U.23 Indonesia có sự sa sút thể lực. Trong hiệp 1, cầu thủ của chúng tôi đã chơi bóng khá tập trung và vào giữa giờ tôi nói họ tiếp tục duy trì sự tập trung đó và phải nói rằng họ đã làm khá tốt… Về vấn đề thay người, Văn Tùng là cầu thủ tốt nhưng đâu đó vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm nên tôi thay bằng Mạnh Dũng trong hiệp 2. Sau đó tôi thay đổi vị trí của Văn Xuân và Văn Đô. Văn Xuân hay đá hậu vệ trái nhưng trong vài buổi tập gần đây cậu ấy cho thấy chơi hậu vệ phải rất tốt nên tôi thế chỗ Văn Xuân với Văn Đô. Thực tế cậu ấy đã chơi rất tốt và U.23 Việt Nam có trận đấu thành công.

Ngay sau trận đấu kết thúc, các bác sĩ đã lập tức khám cho Hoàng Anh và tôi được báo cáo rằng rất may chấn thương của cậu ấy không quá phức tạp. Sáng mai, chúng tôi sẽ kiểm tra cậu ấy lại một lần nữa để có chẩn đoán cụ thể hơn. Thực tế, trong số các cầu thủ U.23 còn rất nhiều người vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hôm nay, tôi vẫn cảm thấy đâu đó còn có sai số cá nhân. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những tác động để cải thiện hơn trong những ngày tới. Tôi lựa chọn cầu thủ quá tuổi để nhắm tới những vị trí còn yếu của U.23 Việt Nam. Khác biệt của họ so với phần còn lại là giàu kinh nghiệm hơn, trong khi các cầu thủ U.23 vẫn còn non kinh nghiệm. Các cầu thủ quá tuổi đã có thời gian dài ăn tập cùng tuyển Việt Nam, nên họ hiểu rõ chiến thuật hơn và trong trận đấu thường xuyên liên lạc, thông tin và hô hào cho các cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ họ có ảnh hưởng tích cực đến đội bóng…

HLV Shin Tae-yong: Phải công nhận U.23 VN rất khỏe

Tôi không có quá nhiều điều để nói ngoài việc muốn gửi lời chúc mừng U.23 Việt Nam về chiến thắng này. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thêm hôm nay U.23 Việt Nam đã có 3 tình huống cầu thủ việt vị nhưng trọng tài không phất cờ. Tôi sẽ xem lại băng hình sau trận đấu xem bàn mở tỷ số có việt vị hay không. Nếu có thì đó thực sự là bước ngoặt của trận đấu khiến chúng tôi mất đi cơ hội giành chiến thắng.

Trong bóng đá thắng hoặc thua, đó là điều rất bình thường. Phải công nhận U.23 Việt Nam rất khỏe. Các bạn còn có lợi thế rất lớn là sân nhà, CĐV nhà và có nhiều thời gian làm quen với sân bãi hơn… Tôi rất tin tưởng các cầu thủ của chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn để thắng Timor Leste ngày 10.5.

Quốc Việt