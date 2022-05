U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games, người dân TP.HCM đổ ra đường ăn mừng: Trung tâm kẹt cứng

Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, sau trận đấu giành huy chương vàng của U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan, CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành (Công an quận, huyện, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, lực lượng Thanh niên xung phong) thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

"Các tổ tuần tra kiểm soát sẽ được tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm những người quá khích, lợi dụng việc cổ động cho đội tuyển U.23 Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép, đồng thời kết hợp kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm", PC08 thông tin. Trước đó, PC08 cũng cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM đột kích các lò "độ xe" để ngăn ngừa thanh thiếu niên nhân chiến thắng của tuyển bóng đá Việt Nam chạy "xe độ" thành đoàn, gây rối trật tự công cộng.