U.17 Quần đảo Bắc Mariana 0-2 U.17 Ma Cao: Chiến thắng dễ

Một trận đấu chênh lệch về thế trận đã giúp U.17 Ma Cao nắm lợi thế ngay từ đầu, trước khi khép lại chiến thắng 2-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana.