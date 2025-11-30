Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.17 Quần đảo Bắc Mariana 0-2 U.17 Ma Cao: Chiến thắng dễ
Một trận đấu chênh lệch về thế trận đã giúp U.17 Ma Cao nắm lợi thế ngay từ đầu, trước khi khép lại chiến thắng 2-0 trước U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Xem thêm bình luận