U.17 Việt Nam, Indonesia và Thái Lan lại cạnh tranh ở châu Á: Mèo nào cắn mỉu nào

Kết quả này một lần nữa phản ánh Thái Lan, Indonesia và Việt Nam vẫn những nền bóng đá hàng đầu trong khu vực, không chỉ ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, mà còn ở cấp độ các đội tuyển trẻ, trong đó có U.17. Trong thời gian gần đây, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam thường xuyên có các đại diện ở nhiều cấp độ tham dự vòng chung kết (VCK) các giải châu Á, trong khi Malaysia, Singapore, hay Myanmar đã suy yếu đáng kể.

Hiện tại, 3 đội U.17 Việt Nam, U.17 Thái Lan và Indonesia sẽ có thêm màn cạnh tranh khác ở VCK diễn ra vào năm sau tại Ả Rập Xê Út, đó là cạnh tranh thành tích ở giải đấu đấy, để cố chứng minh nền bóng đá nào đang phát triển tốt hơn.

U.17 Indonesia giành vé dự U.17 châu Á với ngôi nhì bảng G ẢNH: PSSI

U.17 Thái Lan xuất sắc đứng đầu bảng D ẢNH: FAT

Tại VCK Asian Cup 2023 diễn ra hồi đầu năm nay, đội tuyển quốc gia Indonesia tạm thời thắng thế so với đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi họ lọt vào vòng 16 đội, trong khi đội tuyển Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng. Thậm chí, so với đội tuyển Thái Lan (cũng lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023), Indonesia còn gây tiếng vang tốt hơn, do họ đối đầu với các đối thủ mạnh hơn (Nhật Bản, Iraq, Úc), tốc độ thăng tiến nhanh hơn. Chính vì thế, điều này ít nhiều chạm đến sự tự ái của những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan. Giới bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan quyết tâm chứng minh mình không hề lép vế trước bóng đá Indonesia, và cách chứng minh tốt nhất là thi đấu tốt ở các giải đấu quốc tế có sự hiện diện của đối thủ.

Một chi tiết khá thú vị nữa, nằm ở chỗ chính các đội bóng Đông Nam Á gồm U.17 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia có khả năng chạm trán trực tiếp với nhau tại vòng VCK U.17 châu Á 2025, do các đội nằm ở những nhóm hạt giống khác nhau.

Đánh giá về cách làm bóng đá trẻ giữa 3 nền bóng đá Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói: “Tôi cho rằng Thái Lan vẫn là nền bóng đá có cách quy hoạch trẻ tốt nhất. Họ phát triển vừa rộng vừa sâu, đưa bóng đá vào học đường theo cách mà người Nhật đang phát triển bóng đá trẻ. Indonesia thời gian gần đây có kèm một số cầu thủ nhập tịch sinh ra ở nước ngoài vào các đội trẻ, giống như cách họ đang xây dựng đội tuyển quốc gia.

Về các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam, tôi cho rằng VFF vẫn đang định hướng đúng, vấn đề là định hướng này khi đưa xuống các CLB chưa được thực hiện đến nơi đến chốn, do nhiều CLB khó khăn về kinh phí, nhất là các đội thuộc giải hạng nhất, nên chưa quan tâm đúng mức đến việc đào tạo trẻ. Ngoài ra, các đội trẻ của bóng đá Việt Nam chưa gây nhiều tiếng vang như các năm trước vì chúng ta hiện chưa có những gương mặt nổi bật hẳn lên như Công Phượng và Quang Hải ở các lứa gần nhất. Tuy nhiên, đây là đặc thù của các nền bóng đá nhỏ, riêng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn có triển vọng nếu được ra sân nhiếu hơn, thi đấu quốc tế nhiều hơn”.

U.17 Việt Nam cũng lách qua khe cửa hẹp, giành vé đến Ả Rập Xê Út ẢNH: MINH TÚ

Điều đó có nghĩa là nếu đội tuyển U.17 Việt Nam có những chuyến tập huấn tốt, được thi đấu cọ xát nhiều trước VCK giải U.17 châu Á vào tháng 4 năm sau, chúng ta hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại giải đấu này, đồng thời vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội tuyển trẻ khác đến từ Đông Nam Á, gồm Thái Lan và Indonesia.