U.17 Việt Nam thua nhưng đầy hy vọng: Hai siêu phẩm lịch sử và cơ hội trước New Zealand

Dù để thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3 trong trận ra quân FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực. Hai bàn thắng đẹp mắt, tinh thần thi đấu tự tin và khả năng gây khó khăn cho đương kim á quân châu Âu là những cơ sở để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến trận gặp U.17 New Zealand với hy vọng giành điểm.