U.19 HAGL đánh rơi chiến thắng

Dù cầm bóng nhiều hơn, tạo không ít cơ hội nhưng các chân sút Viettel đã vấp phải bức tường phòng ngự khá ổn định do trung vệ cao 1,92 m Đinh Quang Kiệt chỉ huy. Thậm chí nhiều lần các chân sút Viettel còn phải nổi nóng trước sự đeo bám quá rát của hàng thủ U.19 HAGL mà hệ quả là tiền đạo từng được gọi lên tuyển U.20 VN Nguyễn Đăng Dương phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 86.

Niềm vui không trọn vẹn của HAGL khi bị gỡ hòa vào phút chót

Khả Hòa

Chính nhờ sự thi đấu tập trung như vậy mà HAGL đã gây sóng gió ngược lại ở những pha phản công mà vai trò của Môi Sê - người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận - rất rõ nét. Môi Sê đã cầm nhịp lối chơi và mang lại sự hưng phấn cho đội bóng phố núi bằng cú sút xa bất ngờ chạm xà ngang ở phút 60. Đến phút 77, từ quả sút phạt, cầu thủ vào thay người Nguyễn Hùng Khang đã có pha dứt điểm lạnh lùng đưa bóng vào góc cao mở tỷ số cho HAGL. Tưởng chừng niềm vui chiến thắng sẽ đến với đội bóng áo vàng vì Viettel chỉ còn 10 người, nhưng HAGL cầm vàng lại để vàng rơi khi phút 88 họ để Hữu Tuấn gỡ hòa cũng từ quả đá phạt. Tỷ số 1-1 tạo lợi thế cho Viettel (4 điểm) trong việc lọt vào tứ kết, còn HAGL (1 điểm) cũng chưa mất hy vọng vì trận cuối họ sẽ tự quyết khi buộc phải thắng An Giang (1 điểm), đội đã hòa 1-1 với Bình Phước (4 điểm). Trận Bình Phước gặp Viettel sắp tới sẽ xác định ngôi đầu bảng này.

Cục diện ở bảng C ngược lại đã xác định đội đầu tiên bị loại sau 2 trận thua là U.19 Bình Dương khi họ gục ngã 1-2 trước U.19 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đã vượt lên dẫn trước ở hiệp 1 do công cầu thủ chạy cánh Trương Văn Tuyển. Dù rất nỗ lực gỡ hòa 1-1 ở giữa hiệp 2 do Tiến Đạt ghi, nhưng lối đá không bật lên được khiến cho đội bóng đất Thủ sau đó vẫn "dưới màu" so với SLNA. Kết cục họ không chỉ để Nguyễn Quang Vinh ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ mà còn bị thẻ đỏ của Nguyễn Đức Thành sau một pha vào bóng nguy hiểm. Trước đó, Thanh Hóa dù bị Đồng Tháp dẫn trước 2-0 với cú đúp của Lê Huỳnh Triệu nhưng đã xuất sắc lật ngược tình thế khi thắng lại 4-2 nhờ 2 bàn của Cầm Bá Thành và 2 bàn của Nguyễn Ngọc Mỹ và Hà Minh Đức.

Ngoài Bình Dương 0 điểm bị loại và Thanh Hóa đã chắc suất vào tứ kết thì trận SLNA - Đồng Tháp ở lượt cuối sẽ quyết định vé đi tiếp còn lại.