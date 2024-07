U.19 Việt Nam đấu Myanmar (19 giờ 30 hôm nay): Cửa ải khó nhằn, nhưng phải thắng!

Chiều 17.7, các HLV của 4 đội bảng B đã bước vào buổi họp báo trước giải đấu. HLV Oo Aung Naing của U.19 Myanmar có những nhận xét dè chừng trước U.19 VN trước trận ra quân: "Như mọi người đã biết, đội tuyển U.19 Myanmar nằm trong một bảng đấu vô cùng khó khăn cùng với Úc, VN là những đội mạnh và Lào cũng là đội bóng phát triển. Các đội chuẩn bị tốt cho giải đấu và đội Myanmar cũng đã chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức tập trung. Hiện chúng tôi tập trung toàn bộ sức lực cho trận đấu gặp VN".



U.19 VN (trái) có giải đấu cọ xát quý giá tại Trung Quốc vào đầu tháng 6 vừa qua VFF

Ngày 16.7, đội U.19 Myanmar đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu, trong đó chủ yếu là những cái tên đang thi đấu cho các đội trẻ của CLB trong nước. Nhằm chuẩn bị cho giải đấu lần này, U.19 Myanmar cũng đã tập trung rèn quân từ khá sớm.

Trong khi đó, HLV Hứa Hiền Vinh của U.19 VN nói: "Đội tuyển U.19 VN đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng U.19 VN mà tất cả đội bóng khi đến đây tham dự giải đấu này đều có chung mục tiêu là giành chiến thắng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn học hỏi thêm về lối chơi của các đội tuyển khác, đặc biệt là các đội mạnh như Úc, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu và cố gắng có kết quả tốt nhất. Hiện tại các cầu thủ trẻ VN đang trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc và rất háo hức để thể hiện những gì đã tập luyện trước đó. Ban huấn luyện hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt nhất có thể tại giải".

Tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2024, đội tuyển U.19 VN ở bảng B cùng với U.19 Myanmar, U.19 Úc và U.19 Lào. Trong đó, U.19 Úc được đánh giá là mạnh nhất và là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, theo đánh giá của tiền vệ Thái Bá Đạt, cơ hội chia đều cho tất cả các đội và chiến thắng sẽ thuộc về đội có sự chuẩn bị tốt hơn. "Cá nhân tôi không lo ngại đội U.19 Úc. Họ là đội bóng mạnh nhưng U.19 VN cũng là đội bóng không phải muốn vượt qua là được. Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Cảm giác của tôi là muốn giải đấu diễn ra sớm hơn, thậm chí kể cả ngay bây giờ để toàn đội thể hiện khả năng cũng như tinh thần đã chuẩn bị", Thái Bá Đạt nói.

U.19 VN năm nay được đầu tư kỹ với lứa cầu thủ từng được tập huấn tại Đức và trải qua nhiều giải giao hữu quốc tế. Trước khi dự giải U.19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc đầu tháng 6 với các đội: chủ nhà Trung Quốc (thua 0-1), U.19 Hàn Quốc (thua 0-1) và Uzbekistan (thua 1-2). Đây là giải đấu chất lượng khi các đối thủ đều có trình độ kỹ thuật và thể hình vượt trội so với các cầu thủ trẻ VN. Sau trận thua U.19 Trung Quốc, HLV Hứa Hiền Vinh chỉ ra điểm hạn chế của các học trò là sự thua thiệt thể hình so với các đội tuyển khác. Theo ông Vinh, trong trận này U.19 VN có 12 quả phạt góc nhưng không tranh chấp lại do bất lợi về chiều cao so với U.19 Trung Quốc. Vì vậy, đối thủ dễ dàng hóa giải các pha bóng bổng.

Trước đó ở trận đấu sớm, U.19 Úc sẽ gặp U.19 Lào. Tại U.19 Đông Nam Á, 3 đội nhất mỗi bảng và một đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào chơi ở bán kết.

Danh sách đội U.19 VN do VFF cung cấp:

VFF