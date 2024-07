Mưa thẻ phạt trong trận U.21 Đà Nẵng quật ngã LPBank HAGL

Trọng tài liên tục rút thẻ



Bóng đá Đà Nẵng và HAGL từ lâu luôn có sự cạnh tranh gay gắt, xem ai thực sự mạnh hơn trên bản đồ hệ thống thi đấu trẻ quốc gia. Trong khuôn khổ U.21, thành tích của Đà Nẵng luôn tốt hơn với 3 ngôi vô địch năm 2003, 2008 và 2009, về nhì năm 1999, 2001 và 2 lần hạng ba năm 2014. Đà Nẵng giành được hạng ba tại giải U.21 năm 2023 ở Thanh Hóa. Trong khi đó HAGL chỉ mới duy nhất 1 lần vô địch năm 2017 tại Bình Dương, 1 lần hạng nhì năm 2006 ở Đà Nẵng và có đến 3 lần hạng ba năm 2010, 2016 và 2018.

Quốc Việt bị hàng thủ Đà Nẵng đeo bám quyết liệt Minh Trần

Chính vì vậy khi được chơi trên sân nhà, hơn lúc nào hết, những đứa trẻ của bầu Đức phải nung nấu quyết tâm khẳng định họ đủ khả năng đánh bại đội bóng trẻ sông Hàn, để chứng tỏ thành tích không hề thua kém. Nhất là khi lực lượng LPBank HAGL có rất nhiều cầu thủ vừa đá V-League như Quốc Việt, Đức Việt, Văn Triệu, Nhật Minh, thủ môn Trung Kiên, hay đã khẳng định ở các giải hạng nhất, hạng nhì như Môi Sê, Hoàng Minh Tiến, Đăng Thọ, Cao Hoàng Minh...

Niềm vui của Mai Quốc Tú (20) sau khi mở tỷ số Minh Trần

Và đội bóng sông Hàn mừng bàn thắng của Phi Hoàng (30) Minh Trần

Nhưng thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã bị dội một gáo nước lạnh trên sân Hàm Rồng khi chỉ mới 33 phút đã thua nhanh 2 bàn trước Đà Nẵng, một đội bóng chỉ có Phi Hoàng đá chính từ đội hạng nhất (vừa lên V-League), còn lại đều là những cái tên chỉ đá hạng nhì, hạng ba. Bàn thua đầu xuất phát từ quả phạt góc khi Mai Quốc Tú đánh đầu nối sau cú phá bóng của thủ môn Trung Kiên. Còn bàn sau từ pha phản công chớp nhoáng của đội bóng sông Hàn khi tiền đạo Thanh Hùng tuồn nhanh xuống biên phải chuyền như đặt cho Phi Hoàng dễ dàng sút hạ người giữ thành HAGL.

HLV Trịnh Duy Quang đôi co với trọng tài Dương Hữu Phúc Minh Trần

2 bàn thắng của Đà Nẵng khiến trận đấu vô cùng nóng với nhiều pha phạm lỗi, tranh cãi, đôi co, thậm chí suýt gây hấn. Đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài cả bên trong lẫn ngoài đường biên của BHL và cầu thủ đôi bên. Đặc biệt BHL đội chủ nhà quá nóng nảy nên HLV Trịnh Duy Quang đến trợ lý bác sĩ Trần Quốc Bách đều nhận thẻ phạt của trọng tài Dương Hữu Phúc. Thậm chí cuối trận, người phụ trách y tế của đội LPBank HAGL còn bị thẻ đỏ. Có tổng cộng 1 thẻ đỏ và 9 thẻ vàng được vị trọng tài đến từ TP.HCM rút ra, trong đó Đà Nẵng "dính" 6 thẻ. Bàn gỡ của chủ nhà do Quốc Việt ghi chưa đủ giúp LPBank HAGL có thể lội ngược dòng.

Trọng tài rút thẻ cho trợ lý bác sĩ của đội LPBank HAGL Minh Trần

Thất bại 1-2 này khiến LPBank HAGL sẽ gặp khó trong việc tranh chấp vé nhì bảng khi phải "tử chiến" với Quảng Nam (đội đã thắng Phú Yên 3-0 do Sỹ Đàn, Đình Bắc và Hữu Hưng ghi) ở lượt cuối ngày 22.7. Còn Đà Nẵng với chiến thắng thứ 3 liên tiếp gần như cầm chắc 1 trong 2 suất của bảng này dự vòng chung kết. Trận tới ngày 20.7, thầy trò HLV Phan Thanh Đức chỉ cần hòa với đội bóng đồng hương xứ Quảng là chính thức giành vé. Trận còn lại ở bảng C Đắk Lắk thắng Tây Nguyên Gia Lai 4-0.



Lộ diện những cái tên nhiều hy vọng vào vòng chung kết

Cựu vô địch Hà Nội gần như cầm chắc vé lọt vào vòng chung kết sau khi thắng trận thứ 3 ở bảng A trước Trung tâm Đào Hà đến 7-0. Tiền đạo Sỹ Đức lập cú hat-trick, 4 bàn còn lại do Anh Tú, Văn Trường, Trung Thành và Anh Tiệp ghi. Còn U.21 Công an Hà Nội thắng 2-0 trước Luxury Hạ Long, nhưng rất khó để giành vé sau khi đã thua đậm trận đầu.

U.21 Bình Phước vui mừng sau khi thắng Tây Ninh Anh Tuấn

Ở bảng E, Lâm Đồng xem như đặt 1 chân đến vòng chung kết sau khi có chiến thắng thứ 3 trước Khánh Hòa 2-0 do Đào Gia Việt và Nguyễn Văn Đình ghi. Tương tự chủ nhà Bình Phước thắng Tây Ninh 1-0 với bàn thắng duy nhất của Điểu Quy có 7 điểm cũng đang có lợi thế trong việc tranh vé thứ 2. Đồng Nai dù rất nỗ lực để ngược dòng thắng Bình Thuận 2-1 do Tấn Lộc và Hoàng Việt ghi nhưng với 6 điểm, thầy trò HLV Mai Thanh Hùng buộc lòng phải thắng chủ nhà ở trận tới ngày 20.7 thì mới giành vé đi vòng chung kết. Trong khi đó đội bóng từng nhiều lần có mặt ở vòng chung kết là Khánh Hòa hiện chỉ mới 2 điểm (2 hòa, 1 thua) xem như đá bay cơ hội của chính mình.

Ở bảng B, Đông Á Thanh Hóa đã có chiến thắng thứ 2 trước Huế 4-2 do Nguyễn Văn Tiếp, Lê Văn Thuần, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Cường ghi. Với 7 điểm sau 3 trận (trong đó đã hòa chủ nhà đương kim vô địch PVF 0-0) nên rất nhiều khả năng đội bóng của HLV Lê Hồng Minh sẽ có cơ hội giành quyền đi vòng chung kết. Đoàn quân xứ Thanh chỉ cần hòa á quân SLNA ở vòng tới ngày 20.7 là sẽ chính thức giành vé. Trường hợp nếu thua, vẫn còn cơ hội lớn nhắm đến suất thứ 3 dành cho đội có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó SLNA đã lấy lại hình ảnh sau trận đại bại ở ngày ra quân trước chủ nhà, khi đè bẹp Sông Trà Quảng Ngãi đến 6-0 do công của Trọng Tuấn, Quốc Hòa, Thanh Đức, Ngô Văn Bắc, Trọng Sơn và Phan Duy Hào. Tuy nhiên chỉ mới 3 điểm, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Vinh cần phải thắng hết 2 trận còn lại trước Thanh Hóa và Huế mới giành vé.

Niềm vui của Long Hải (27) và đội Đồng Tháp Khả Hòa

HLV Hà Vương Ngầu Nại căng thẳng chỉ đạo khi đội Tiền Giang thua đậm Khả Hòa

Tại bảng D, Đồng Tháp đã lấy lại vị thế của mình khi thắng đậm Tiền Giang đến 6-0 với hat-trick của Phùng Khắc Lê và 3 bàn còn lại do Nguyễn Hữu Thiện, Trần Long Hải và Tô Minh Nhựt ghi. Còn Long An cũng vượt qua Cần Thơ 2-0 do Quốc Lộc và Thanh Tùng ghi. Ở bảng này, TP.HCM vẫn đang dẫn đầu với 6 điểm, kế đến Long An và Tiền Giang cùng 4 điểm và Đồng Tháp dù mới 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận sẽ gặp Long An trong trận quyết định vào ngày 22.7.

Đội trưởng Quốc Lộc (62) ghi bàn cho Long An Khả Hòa

Bảng xếp hạng sau 3 lượt đấu