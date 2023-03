U.20 Việt Nam: Bản lĩnh được tôi luyện trên lửa

Kịch bản nào để U.20 Việt Nam vào tứ kết ?

U.20 Việt Nam nắm quyền tự quyết ở bảng B, và sẽ chắc chắn đi tiếp nếu không thua U.20 Iran ở lượt cuối. Khi đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chắc suất đầu bảng với ít nhất 7 điểm, và sẽ gặp đội nhì bảng A ở tứ kết.

U.20 Việt Nam cũng sẽ đi tiếp trong trường hợp U.20 Úc không thắng U.20 Qatar ở trận cùng giờ. Khi đó, ngay cả nếu thua Iran với bất cứ tỷ số nào, U.20 Việt Nam vẫn vào tứ kết nhưng chỉ với vị trí nhì bảng, và sẽ gặp đội nhất bảng A - nhiều khả năng là chủ nhà Uzbekistan.

Ngoài ra, chỉ còn một trường hợp để U.20 Việt Nam đi tiếp, đó là thất bại cách biệt chỉ một bàn, và ghi từ 2 bàn trở lên trước Iran, chẳng hạn tỷ số 2-3, 3-4 hay 4-5.

Theo điều lệ giải U.20 châu Á, tiêu chí đối đầu trực tiếp được sử dụng để phân hạng các đội tuyển bằng điểm trong cùng bảng đấu. 3 đội có hiệu số đối đầu bằng nhau (do thắng lẫn nhau) phải phân hạng bằng hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu trực tiếp. Giả sử U.20 Úc thắng lượt cuối, còn U.20 Việt Nam thua Iran 2-3, 3 đội này sẽ cùng được 6 điểm, phải xét tiêu chí đối đầu. Khi đó, 3 đội đều ngang nhau ở 2 tiêu chí đầu tiên, lần lượt là 3 điểm và hiệu số 0. Nhưng Iran sẽ đứng đầu bảng do ghi được nhiều bàn hơn (5 bàn), so với U.20 Việt Nam và Úc (cùng 3 bàn). U.20 Việt Nam và Úc sẽ phải so đến tiêu chí thứ tư, và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đứng trên do thắng Úc khi đối đầu.

Nhưng trong trường hợp thua Iran 0-1, hoặc 1-2, U.20 Việt Nam sẽ bị loại bởi ghi được ít bàn hơn khi đối đầu với Iran và Úc. Còn nếu thua cách biệt 2 bàn trở lên, U.20 Việt Nam sẽ bị loại do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn 2 đội nói trên.

Bảo Nghi