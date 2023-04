U.22 Thái Lan gặp trở ngại ngay trước thềm SEA Games 32

Theo báo giới địa phương, U.22 Thái Lan đã gặp sự cố không may vì thời tiết và phải điều chỉnh kế hoạch tập buổi tối 25.4. "Voi chiến" trẻ phải tập luyện tại trung tâm thể hình ở khu nghỉ dưỡng thể thao Pattana, tỉnh Chonburi, để chuẩn bị cho SEA Games 32 ở Phnom Penh, Campuchia.



Các cầu thủ U.22 Thái Lan tích cực tập luyện FAT

Ông Yuthana Yimkarun, Trưởng đoàn của U.22 Thái Lan, cho biết do mưa gió quá lớn nên đội phải điều chỉnh kế hoạch tập trên sân vào buổi tối 25.4, thay thế bằng việc tập trong phòng thể hình. Đây được xem là sự cố ngoài ý muốn và ít nhiều ảnh hưởng đến chiến lược của HLV Issara Sritaro do "Voi chiến" trẻ có rất ít thời gian để tập các bài chiến thuật. Trước đó, các buổi tập vào ngày 24.4 của U.22 Thái Lan cũng gặp khó khăn do mưa.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

HLV Issara Sritaro chỉ có gần đủ quân số trong danh sách 29 cầu thủ vào ngày 24.4 để bắt đầu tập chiến thuật. Nhà cầm quân này sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 32 trước khi lên đường sang Campuchia ngày 27.4. Tuy vậy, theo ông Yuthana Yimkarun, tinh thần của các cầu thủ U.22 Thái Lan rất tích cực trong các buổi tập vừa qua và HLV Issara Sritaro cũng đã chuẩn bị kế hoạch tốt cho mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32.

U.22 Thái Lan có thời gian rất ít để chuẩn bị cho SEA Games 32 FAT

Anan Yodsangwal, cầu thủ chạy cánh của U.22 Thái Lan, cho biết anh rất vui khi được trở thành một phần của đội, và đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên của anh. "Mọi thành viên đã sẵn sàng. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của tôi và tất nhiên, mục tiêu duy nhất là trở thành nhà vô địch", ngôi sao 21 tuổi của CLB Lamphun Warriors chia sẻ.

Tại SEA Games 32, U.22 Thái Lan nằm ở bảng B với đương kim vô địch U.22 Việt Nam, U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào. "Voi chiến" trẻ sẽ đá ra quân vào ngày 30.4 gặp U.22 Singapore, tiếp đến lần lượt đụng độ U.22 Malaysia (6.5), U.22 Lào (8.5) và U.22 Việt Nam (11.5).

