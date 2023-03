U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Kyrgyzstan (tỷ số luân lưu 4-5): Nỗ lực đáng khen, Thanh Nhàn xuất sắc nhất

So với 11 cầu thủ đá chính ở trận gặp U.23 UAE, HLV Philippe Troussier chỉ có 1 sự thay đổi trong cuộc so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan tại trận phân hạng Doha Cup 2023 rạng sáng nay 29.3, đó là thủ môn Văn Chuẩn đứng trong khung gỗ thay thế Huy Hoàng vắng mặt do chấn thương (rách mí mắt).

Với sơ đồ 3-4-3 (biến thể 5-4-1) khi phòng ngự, HLV Troussier vẫn giữ ý đồ thi đấu thận trọng, triển khai bóng bằng những đường chuyền ngắn ở sân nhà. Trên hàng công, 3 cái tên được tin tưởng là Văn Trường, Văn Đô và Thanh Nhàn.

Văn Trường tiếp tục chơi với vai trò tiền đạo mũi nhọn VFF

So với 2 trận trước, U.23 Việt Nam đã cầm bóng tốt hơn ở trận này, nhưng trong các tình huống tấn công, các cầu thủ chưa tìm được nhịp di chuyển đồng bộ. Phút 15, Văn Đô đột phá ở cánh trái rồi sút chân phải táo bạo nhưng bóng đi chệch khung thành.

U.23 Kyrgyzstan sau đó phản đòn với những pha leo biên sở trường, dù vậy, những pha dứt điểm của đội bóng áo trắng lại không chính xác. Hàng thủ U.23 Việt Nam chơi không tốt khi để đối thủ liên tục xuyên phá từ biên đến trung lộ, nhưng chính U.23 Kyrgyzstan cũng sút bóng kém hiệu quả khiến cơ hội trôi qua trong tiếc nuối.

U.23 Việt Nam có những pha lên bóng tương đối nhịp nhàng, song phải đến gần cuối hiệp 1, các học trò ông Troussier mới lại có cơ hội. Phút 39, Minh Trọng tạt bóng để Văn Trường đánh đầu làm tường. Thanh Nhàn sau đó băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi không khó với thủ môn của U.23 Kyrgyzstan.

Cuối hiệp 1, hàng thủ U.23 Việt Nam lại lộ ra vấn đề ở các pha phòng ngự bóng bổng. Thủ môn Văn Chuẩn đã phải bay người cứu thua bằng những đầu ngón tay để giúp đội bóng của HLV Troussier có trận thứ hai liên tiếp sạch lưới trong hiệp 1.

U.23 Việt Nam phòng ngự tiến bộ VFF

Sang hiệp 2, HLV Troussier tung Đức Việt, Quốc Việt, Tiến Long, Văn Khang vào sân. U.23 Việt Nam không thay đổi cách chơi khi vẫn ưu tiên dùng những đường chuyền ngắn ở sân nhà để kéo U.23 Kyrgyzstan lên cao, rồi thực hiện những pha dàn xếp bài bản để xuyên phá vào khoảng trống.

Phút 55, Quốc Việt dứt điểm chân trái táo bạo đưa bóng đi vọt xà. 2 phút sau, Minh Trọng đập nhả với Quốc Việt rồi sút xa, nhưng bóng vẫn đi không trúng khung thành. Phút 60, Quốc Việt tận dụng pha mất bóng của đối thủ để đối mặt cầu môn trong pha bóng 2 đánh 1. Tuy nhiên, pha chuyền ngang của tiền đạo thuộc biên chế HAGL cho Thanh Nhàn đã bị đối thủ bắt bài.

U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn VFF

U.23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp 2. Phút 82, Kerezbekov Midin nhận thẻ đỏ rời sân, khiến U.23 Kyrgyzstan phải chơi thiếu người. U.23 Việt Nam ép sân trong 10 phút cuối, nhưng chất lượng trong những pha xử lý cuối của các học trò ông Troussier vẫn ở mức thấp.

Phút 90, Thanh Nhàn đi bóng xộc vào trung lộ để mang về cho U.23 Việt Nam quả đá phạt. Ở khoảng cách 35m, Văn Khang sút phạt chệch cột trong gang tấc. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội bước vào loạt đấu luân lưu. Ở chấm đá may rủi, U.23 Kyrgyzstan đã thắng chung cuộc 5-4 (Quốc Việt là cầu thủ duy nhất bên phía 2 đội sút hỏng) để giành hạng 9 chung cuộc, trong khi U.23 Việt Nam kết thúc Doha Cup 2023 ở vị trí thứ 10.

Cầu thủ Thanh Nhàn của đội U.23 Việt Nam được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Cầu thủ Thanh Nhàn CHÍ MAI