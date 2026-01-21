U.23 Việt Nam ‘chịu đau’ để trưởng thành

C ÁCH TIẾP CẬN KHÁC LẠ CỦA U.23 Trung Quốc

U.23 Trung Quốc lọt vào bán kết U.23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử nhờ hàng thủ vững vàng (sạch lưới 5 trong số 6 trận gần nhất). Trong hầu hết các trận, học trò HLV Antonio Puche chọn cách lùi về phòng ngự số đông, khiến đối thủ tiếp cận vòng cấm trong "vô vọng", rồi lựa thời cơ tung đòn trừng phạt.

Tuy nhiên, ở trận bán kết với U.23 VN tối 20.1, U.23 Trung Quốc đã trình làng diện mạo khác. Vẫn dựa trên kết cấu phòng ngự 5 người, nhưng các học trò của ông Antonio không còn lùi về số đông, mà pressing quyết liệt ở tuyến giữa, đồng thời đẩy cao 2 biên để ăn miếng trả miếng. U.23 Trung Quốc cũng chơi tốc độ hơn, bình tĩnh triển khai bóng để hóa giải lớp pressing của U.23 VN và luân chuyển bóng cực nhanh sang cánh nhằm dội vào vòng cấm.

U.23 VN không thể tiếp tục giấc mơ vô địch và sẽ tranh vị trí thứ ba với Hàn Quốc hôm 23.1 Ảnh: Ted Trần

Chính cách chơi tự tin, hưng phấn của U.23 Trung Quốc khiến U.23 VN gặp khó khăn. Tiền vệ Xuân Bắc bị đối thủ quây rát nên không thể triển khai bóng mềm mại, điều này khiến sức ép tổ chức tấn công bị đẩy sang Văn Khang (trái) và Minh Phúc (phải). Song, cách đá của U.23 Trung Quốc cho thấy HLV Antonio đã nghiên cứu rất kỹ cách đá của U.23 VN để tổ chức phong tỏa hai biên. Ngoại trừ cú sút phạt của Văn Khang khiến Li Hao phải bay người cứu thua, U.23 VN không thực sự áp đặt được thế trận tấn công như thường lệ.

Hiểu Minh bị chấn thương Ảnh: Hạnh An

Khó khăn chồng chất cho U.23 VN khi trung vệ trụ cột Hiểu Minh rời sân ở phút 30 bởi chấn thương gối. Vắng vị trí quan trọng trong "cây đinh ba" trung vệ, U.23 VN đã phòng ngự chới với trước sức ép của U.23 Trung Quốc. Ngay từ cuối hiệp 1, Peng Xiao cùng đồng đội đã liên tục dội bóng bổng vào vị trí của trung vệ Đức Anh vốn non kinh nghiệm. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik không có giải pháp chống đỡ.

K HÓ KHĂN

Mất trung vệ cao nhất, trong trận đấu gặp đội cao lớn hơn, U.23 VN thủng lưới 2 bàn chỉ trong 5 phút. Nếu pha mở tỷ số của Peng Xiao ở phút 47 đến từ tình huống chống bóng bổng không tốt của U.23 VN (2 cầu thủ không ngăn được Peng Xiao ghi bàn), bàn nhân đôi cách biệt của Xiang Yuwang tái hiện cơn "ác mộng" mà học trò ông Kim từng gặp ở trận chung kết SEA Games 33 với U.23 Thái Lan. Đó là cự ly đội hình xộc xệch, mất bình tĩnh trước áp lực, để rồi lộ ra khoảng hở mênh mông nơi tuyến hai cho đối thủ vung chân xé lưới Trung Kiên.

U.23 VN đã nỗ lực sửa sai. HLV Kim Sang-sik rút trung vệ Đức Anh khỏi sân, khi nhận ra "cận vệ" trẻ đang chơi cho CLB Đà Nẵng không chịu được áp lực. Các tiền vệ, tiền đạo có lối đá trực diện, mạnh dạn như Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Quốc Việt cũng lần lượt vào sân để gia tăng sức mạnh cho hệ thống tấn công. Song, khi được về thế đá phòng ngự sở trường, U.23 Trung Quốc đã dựng bức tường vững chãi mà ngay cả Uzbekistan, Úc hay Iraq cũng không khoan phá được. Đối thủ liên tục buộc U.23 VN phải rơi vào thế 1 đấu 1, và với khả năng tranh chấp vượt trội, U.23 Trung Quốc đã thắng.

Lý Đức bị thẻ đỏ

U.23 VN dù đã thoát bàn thua ở phút 75 do cầu thủ U.23 Trung Quốc việt vị ở tình huống ập vào gây áp lực với Trung Kiên, nhưng thẻ đỏ của Lý Đức khiến cơ hội ngược dòng của thầy trò Kim Sang-sik bị hẹp lại. Dẫu chơi rất nỗ lực, nhưng phải thừa nhận: U.23 VN đã thua bởi đối thủ đá chặt chẽ, hợp lý và biết chọn thời điểm tấn công hơn. Bàn thua phút 90+8 khép lại trận đấu với tỷ số 0-3, khi toàn đội đã kiệt sức.

Dừng bước ở bán kết, song U.23 VN đã có giải đấu hay, khi các cầu thủ tự tin triển khai thế trận, mạnh dạn áp đặt thế trận trước những đối thủ "cửa trên", đồng thời đá với bản lĩnh và ý chí lì lợm. Một trận đấu không như ý trước U.23 Trung Quốc không thể xóa nhòa nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik, bởi suy cho cùng trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình. Giờ là lúc U.23 VN xốc dậy tinh thần để tập trung cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, diễn ra lúc 22 giờ ngày 23.1.