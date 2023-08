U.23 Việt Nam rèn 'vũ khí' kiểm soát bóng, phân tích đối thủ cùng bảng

Chiều 17.8, U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Nonglalok tại thành phố Rayong (Thái Lan), nằm cách khách sạn khoảng 30 phút di chuyển xe buýt. Tại buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành phần lớn thời lượng để rèn giũa lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ít chạm cho các học trò.

Rayong là thành phố biển thuộc duyên hải phía đông của Thái Lan nên có điều kiện thời tiết rất dễ chịu, với nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C. Khung cảnh mới lạ và bầu không khí đặc biệt của giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 được tổ chức tại nơi đây đã mang đến sự hứng khởi cho các cầu thủ. Tất cả đều thể hiện sự sung sức và tích cực hoàn thành một cách tốt nhất giáo án của ban huấn luyện.

U.23 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu tiên ở Rayong VFF

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, tiền vệ Đinh Xuân Tiến chia sẻ: "Tinh thần của toàn đội hiện tại đang rất hào hứng và luôn sẵn sàng bước vào giải đấu. Đây là lần thứ hai tôi được tham dự giải U.23 Đông Nam Á. Mục tiêu của cá nhân tôi cùng toàn đội là bảo vệ thành công chức vô địch".

Khi được hỏi về khó khăn trong việc hòa nhập với các đồng đội do phải lên hội quân muộn, Đinh Xuân Tiến cho biết: "So với các bạn khác, tôi tập trung muộn hơn. Tuy nhiên, tôi có may mắn khi từng được làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn trong quá khứ. Bởi vậy tôi vẫn đang hòa nhập tốt cùng các đồng đội. Thầy Tuấn luôn căn dặn chúng tôi phải tập trung và thi đấu hết mình".

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn rèn lối chơi kiểm soát bóng cho học trò VFF

Đinh Xuân Tiến cũng tiết lộ thêm về sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới, lần lượt gặp U.23 Lào (20.8) và U.23 Philippines (22.8). "Ban huấn luyện đã có những phân tích chiến thuật về hai đối thủ và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu đúng theo chiến thuật đã đề ra", cầu thủ của SLNA nêu quan điểm.

Tiền vệ sinh năm 2003 là một trong số ít tuyển thủ U.23 Việt Nam thường xuyên được thi đấu ở V-League. Theo chia sẻ của Đinh Xuân Tiến, việc được ra sân ở V-League là kinh nghiệm quý báu đối với các cầu thủ trẻ. "Tôi hy vọng bản thân cùng một số bạn khác có thể dùng kinh nghiệm ấy để thi đấu tốt tại giải đấu lần này", Đinh Xuân Tiến nói.