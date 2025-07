U.23 Việt Nam vào bán kết nhưng chưa thể mừng: Phải chỉnh nhiều mới thắng được Philippines

U.23 Thái Lan gặp U.23 Indonesia ở bán kết

Màn so tài giữa U.23 Thái Lan và U.23 Myanmar vào tối qua (22.7) là trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết ở bảng C. Cả hai đội đều chơi khá thận trọng. Đội bóng xứ sở chùa vàng dù được đánh giá cao hơn nhiều nhưng chưa thể hiện được bản lĩnh của ứng viên vô địch. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Như vậy, U.23 Thái Lan (4 điểm sau 2 trận) là đại diện duy nhất của bảng C góp mặt ở bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 và gặp đội chủ nhà Indonesia vào ngày 25.7.

Nghi Thạo