U30+ chẳng sợ nếp nhăn vì đã tìm ra chân ái, muốn già cũng khó

Cùng tìm hiểu xem serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum đến từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc có gì đặc biệt mà chị em "mê mẩn" tin dùng đến vậy.

Tiên phong ứng dụng công nghệ Exosome mang lại hiệu quả cải thiện nếp nhăn sau 6 tuần sử dụng liên tục

Serum chống lão hóa PageOne Matrix Repair Pro + Exosome Serum ứng dụng công nghệ Exosome cùng các yếu tố tăng trưởng và protein thiết yếu, giúp thúc đẩy sản sinh collagen và tái tạo tế bào mới mang lại cho làn da sự tươi trẻ và củng cố độ săn chắc, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Hiệu quả chống lão hóa của serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum sẽ thấy rõ rệt sau 6 -12 tuần sử dụng liên tục 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối.

Không chỉ ngăn ngừa lão hóa, cải thiện nếp nhăn cho làn da luôn trẻ trung rạng rỡ. Serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum còn phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên, bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da mềm mịn, căng trẻ và trắng sáng đều màu. Serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum cũng được xem là giải pháp hoàn hảo giúp phục hồi làn da tổn thương sau khi bị nhiễm corticoid và tái tạo làn da sau các liệu trình laser, peel da.





Bảng thành phần thuần chay, an toàn với cả làn da mỏng yếu

Khi đề cập đến các thành phần có trong serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum khó có sản phẩm nào có thể vượt qua. Không chỉ đảm bảo thuần chay mà các thành phần đều là hoạt chất thông min, mang lại hiệu quả trẻ hóa làn da nhanh chóng. Một số thành phần chính có trong serum chống lão hóa Page One không thể không nhắc tới là Multipeptides, yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic Acid, Liposome - Ginseng Exosome, Biotin, Vitamin C, Riboflavin.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc sử dụng các peptides và yếu tố tăng trưởng mang lại hiệu quả phục hồi và thúc đẩy tổng hợp collagen, elastin giúp cải thiện độ dày của lớp biểu bì. Kết quả là các nếp nhăn cùng với dấu hiệu lão hóa của làn da được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, các thành phần chống lão hóa như Bakuchiol, vitamin C kết hợp với các yếu tố cấp ẩm phục hồi da như Hyaluronic Acid, Vitamin B5, Biotin giúp cung cấp độ ẩm, tái tạo tế bào mới, cải thiện cấu trúc làn da, mang lại sự săn chắc, tươi sáng và căng mịn cho làn da tràn đầy sức sống.

Trong bảng thành phần của serum chống lão hóa Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum hoàn toàn không chứa hương liệu, chất bảo quản, paraben và có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, thuần chay. Vì vậy, người dùng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm này mà không lo lắng về dấu hiệu kích ứng. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả da nhạy cảm và làn da mỏng yếu sau khi sử dụng corticoid.

Đáp ứng mọi nhu cầu trẻ hóa da, phục hồi tổn thương của tín đồ skincare thời đại 5.0

Serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng. Đây cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang muốn cải thiện các vấn đề nếp nhăn, da chùng nhão hay mất độ đàn hồi, da khô ráp và thiếu sức sống, làn da tổn thương do lão hóa, làn da không đều màu. Đây là cũng chính là siêu phẩm dành cho những "người đẹp" mong muốn phục hồi làn da tổn thương sau trị liệu hay sau dùng corticoid.

Giá niêm yết chính hãng "khá mềm"

Giá niêm yết chính hãng của serum chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn PageOne Matrix Repair Pro + Exosome Serum là 1.500.000đ với dung tích 30ml được đánh giá hoàn toàn hợp lý với những gì sản phẩm mang lại. Theo nhiều khảo sát từ các tín đồ chăm sóc da, họ sẵn sàng đầu tư mức giá này để có làn da căng mịn và trẻ lâu. Tuy nhiên, các bạn cũng nên chú ý, dù mua serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum ở bất kỳ địa chỉ nào cũng cần tìm hiểu xem đó có phải là địa chỉ phân phối chính hãng và bán đúng giá niêm yết hay không. Bởi những đơn vị phân phối hàng kém chất lượng có thể lợi dụng lòng tham với mức giá thấp hơn nhiều so với niêm yết. Các bạn chỉ nên tìm mua serum chống lão hóa Page One tại các đại lý phân phối chính hãng Page One tại Việt Nam.





