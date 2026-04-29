UAE rời OPEC, giáng đòn mạnh vào nhóm sản xuất dầu toàn cầu

OPEC đã nhận một đòn giáng nặng nề vào hôm 28.4 khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố rời khỏi nhóm xuất khẩu dầu mỏ.

Quyết định gây sốc của UAE, một thành viên lâu năm của OPEC và OPEC+, có thể gây ra hỗn loạn và làm suy yếu khối sản xuất năng lượng.

Ông Jorge Leon, trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại hãng nghiên cứu Rystad Energy và từng là quan chức OPEC tại Vienna, cho biết động thái của UAE dường như cho thấy rõ sự chia rẽ trong khu vực.

"Tôi nghĩ chúng ta đang thấy hai nhóm khác biệt rõ ràng. Một bên là Ả Rập Xê Út, Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, đang tự khẳng định mình là những nhà lãnh đạo về năng lượng và an ninh trong khu vực. Và phía bên kia, có UAE với mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ, Israel và Mỹ", ông Leon nhận định.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei nói với Reuters rằng quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng các chiến lược năng lượng của cường quốc khu vực này.

Ông nói: "Đây là một quyết định chính sách, được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng các chính sách hiện tại và tương lai liên quan đến mức độ sản xuất".

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo ẢNH: REUTERS

Ông Mazrouei nói thêm rằng động thái này sẽ không có tác động lớn đến thị trường vì tình hình ở eo biển Hormuz.

Quyết định được đưa ra vào thời điểm chiến tranh Iran đã gây ra cú sốc năng lượng lịch sử và làm bất ổn nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà sản xuất vùng Vịnh thuộc OPEC đã phải vất vả tìm cách thông tuyến xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

Nhưng điểm thắt hẹp này giữa Iran và Oman, eo biên từng vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, trên thực tế đang bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng Hai.

Tuy nhiên, một khi eo biển mở cửa trở lại, UAE có thể tăng đáng kể xuất khẩu của mình.

Ông Leon cho hay: "Và tôi nghĩ điều này thực sự có nghĩa cho thị trường dầu mỏ là chúng ta có thể sẽ thấy sản lượng từ UAE tăng lên nhiều hơn nữa. Và điều đó sẽ có nghĩa là giá dầu thấp hơn trong trung và dài hạn".

Việc UAE rời OPEC là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cáo buộc tổ chức này "bòn rút phần còn lại của thế giới" bằng cách làm tăng giá dầu.

Ông Trump cũng liên kết hỗ trợ quân sự của Mỹ cho vùng Vịnh với giá dầu, với bình luận rằng trong khi Mỹ bảo vệ các thành viên OPEC thì họ "lợi dụng điều này bằng cách áp đặt giá dầu cao".