Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
UAV 'nhựa xốp' Nga bay hơn 230 km tập kích hậu phương Ukraine
Video Thế giới

UAV 'nhựa xốp' Nga bay hơn 230 km tập kích hậu phương Ukraine

La Vi
La Vi
01/01/2026 07:13 GMT+7

Một máy bay không người lái tấn công Molniya-2 của Nga đã bay xa hơn 230 km, lập kỷ lục mới về tầm bay.

Theo tờ Euromaidan Press của Ukraine, kỷ lục này được thiết lập bởi đơn vị bí mật và hiệu quả nhất của Nga có tên gọi là Rubikon, và đóng góp lớn vào đó là một thiết bị nổi tiếng từ phương Tây: Bộ kết nối vệ tính Starlink.

Trung tâm Rubikon, đơn vị tinh nhuệ về phương tiện không người lái thuộc quân đội Nga, ngày 29.12 công bố video máy bay không người lái (UAV) tự sát Molniya-2 tập kích các mục tiêu ở sâu trong hậu phương Ukraine. Trong số đó, có một trực thăng nằm tại bãi đỗ ở tỉnh Poltava, cách tiền tuyến 236 km. Tín hiệu từ UAV bị ngắt trước khi nó lao trúng mục tiêu nên chưa rõ kết quả đòn đánh. Một UAV tự sát khác của Nga đã lao vào buồng lái vận tải cơ An-26 Ukraine ở sân bay Mykolaiv, cách điểm xuất phát khoảng 80 km.

Theo các trang tin quân sự Nga, biến thể Molniya mà Rubikon sử dụng trong những vụ tập kích trên dường như được lắp thiết bị kết nối Internet di động qua sóng LTE, thậm chí còn có khả năng mang bộ thu phát dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

UAV nhựa xốp Nga bay hơn 230 km tập kích Ukraine - Ảnh 1.

Một UAV tự sát của Nga đã lao vào buồng lái vận tải cơ An-26 Ukraine ở sân bay Mykolaiv

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Euromaidan Press dẫn lời chuyên gia người Ukraine Oleksandr Kovalenko giải thích rằng Molniya là loại máy bay không người lái (UAV) thô sơ, được chế tạo từ các vật liệu dễ kiếm như nhựa xốp và gỗ dán.

Ông nói loại UAV này về cơ bản là một nền tảng giá rẻ, trong đó yếu tố quyết định không phải là khung máy bay mà là hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, các bộ phận có giá trị nhất của nó là thiết bị đầu cuối Starlink và đầu đạn.

Kết nối vệ tinh thông qua Starlink cho phép điều khiển UAV theo thời gian thực từ khoảng cách mà trước đây các hệ thống loại này không thể đạt được.

Bên cạnh đó, ông Kovalenko cho biết lực lượng Nga hiện đang trang bị cho Molniya-2 nhiều loại đầu đạn khác nhau: như đầu đạn định hình, mìn và đầu đạn nhiệt áp.

Ông cảnh báo rằng sự kết hợp giữa tầm bay mở rộng và khả năng điều khiển từ xa theo thời gian thực khiến loại UAV này tiềm ẩn nguy hiểm đối với các khu vực sâu trong hậu phương Ukraine.

Tuy nhiên, ông Kovalenko nhấn mạnh rằng Molniya-2 vẫn còn lạc hậu về mặt công nghệ, và hạn chế chính của nó đối với việc sử dụng trên quy mô lớn là khả năng tiếp cận các thiết bị đầu cuối Starlink, vì Nga không thể mua hợp pháp loại thiết bị này.

Theo tình báo quốc phòng Ukraine, Molniya-2 là phiên bản nâng cấp với hai động cơ, thân máy bay được gia cố và tầm bay xa hơn.

Tin liên quan

Nga tuyên bố kiểm soát loạt khu định cư mới

Nga tuyên bố kiểm soát loạt khu định cư mới

Một đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 27.12 cho thấy những lá cờ Nga được giương lên tại thị trấn tiền tuyến Mirnohrad (miền đông Ukraine).

Khám phá thêm chủ đề

UAV Molniya-2 uav nhựa xốp xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận