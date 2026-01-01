UAV 'nhựa xốp' Nga bay hơn 230 km tập kích hậu phương Ukraine

Theo tờ Euromaidan Press của Ukraine, kỷ lục này được thiết lập bởi đơn vị bí mật và hiệu quả nhất của Nga có tên gọi là Rubikon, và đóng góp lớn vào đó là một thiết bị nổi tiếng từ phương Tây: Bộ kết nối vệ tính Starlink.

Trung tâm Rubikon, đơn vị tinh nhuệ về phương tiện không người lái thuộc quân đội Nga, ngày 29.12 công bố video máy bay không người lái (UAV) tự sát Molniya-2 tập kích các mục tiêu ở sâu trong hậu phương Ukraine. Trong số đó, có một trực thăng nằm tại bãi đỗ ở tỉnh Poltava, cách tiền tuyến 236 km. Tín hiệu từ UAV bị ngắt trước khi nó lao trúng mục tiêu nên chưa rõ kết quả đòn đánh. Một UAV tự sát khác của Nga đã lao vào buồng lái vận tải cơ An-26 Ukraine ở sân bay Mykolaiv, cách điểm xuất phát khoảng 80 km.

Theo các trang tin quân sự Nga, biến thể Molniya mà Rubikon sử dụng trong những vụ tập kích trên dường như được lắp thiết bị kết nối Internet di động qua sóng LTE, thậm chí còn có khả năng mang bộ thu phát dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Một UAV tự sát của Nga đã lao vào buồng lái vận tải cơ An-26 Ukraine ở sân bay Mykolaiv ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Euromaidan Press dẫn lời chuyên gia người Ukraine Oleksandr Kovalenko giải thích rằng Molniya là loại máy bay không người lái (UAV) thô sơ, được chế tạo từ các vật liệu dễ kiếm như nhựa xốp và gỗ dán.

Ông nói loại UAV này về cơ bản là một nền tảng giá rẻ, trong đó yếu tố quyết định không phải là khung máy bay mà là hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, các bộ phận có giá trị nhất của nó là thiết bị đầu cuối Starlink và đầu đạn.

Kết nối vệ tinh thông qua Starlink cho phép điều khiển UAV theo thời gian thực từ khoảng cách mà trước đây các hệ thống loại này không thể đạt được.

Bên cạnh đó, ông Kovalenko cho biết lực lượng Nga hiện đang trang bị cho Molniya-2 nhiều loại đầu đạn khác nhau: như đầu đạn định hình, mìn và đầu đạn nhiệt áp.

Ông cảnh báo rằng sự kết hợp giữa tầm bay mở rộng và khả năng điều khiển từ xa theo thời gian thực khiến loại UAV này tiềm ẩn nguy hiểm đối với các khu vực sâu trong hậu phương Ukraine.

Tuy nhiên, ông Kovalenko nhấn mạnh rằng Molniya-2 vẫn còn lạc hậu về mặt công nghệ, và hạn chế chính của nó đối với việc sử dụng trên quy mô lớn là khả năng tiếp cận các thiết bị đầu cuối Starlink, vì Nga không thể mua hợp pháp loại thiết bị này.

Theo tình báo quốc phòng Ukraine, Molniya-2 là phiên bản nâng cấp với hai động cơ, thân máy bay được gia cố và tầm bay xa hơn.