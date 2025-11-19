UAV sủa, bắn pháo hoa để đuổi gấu tại Nhật Bản

Thiết bị có tên chính thức là "UAV săn bắn", nhưng phát ra tiếng chó sủa lớn để xua đuổi gấu khi nó bay qua một khu vực gần đây liên tục ghi nhận sự xuất hiện của gấu.

Ông Naofumi Yoshikawa, quan chức tỉnh Gifu, cho biết: "Khi xem xét cách triển khai các biện pháp đối phó, chúng tôi đã cân nhắc việc xua đuổi gấu bằng tay hoặc sử dụng chó. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn một phương pháp có thể được thực hiện ngay lập tức, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi chọn sử dụng UAV để ngăn chặn gấu".

UAV phát tiếng chó sủa khi phát hiện gấu ẢNH: REUTERS

Đài NHK cho hay khoảng 220 người đã bị thương vì gấu trên khắp Nhật Bản kể từ tháng 4.

13 người đã tử vong, trong đó có 7 người chỉ trong tháng 10, là thời điểm cao điểm về khả năng đụng độ gấu khi những con vật này kiếm ăn tích cực trước khi ngủ đông.

Tình hình nghiêm trọng đến mức ở miền bắc Nhật Bản, giới chức trách đã phải kêu gọi quân đội giúp loại trừ gấu.

Nhiều vụ việc xảy ra ở các địa điểm xa xôi mà du khách bên ngoài hiếm khi ghé thăm.

Nhưng trong một vụ tấn công gần đây, một gấu con đã làm bị thương một du khách Tây Ban Nha tại ngôi làng Shirakawa xinh đẹp được UNESCO công nhận của tỉnh Gifu.

Ông Shiroki Mitsunari, một quan chức địa phương, cho biết chính quyền trong khu vực đã bắt gấu bằng các bẫy có mật ong. Ông cho biết các lần gấu xuất hiện đã tăng từ 35 vụ vào năm 2024 lên 100 vụ trong năm nay.

Ông nói vụ tấn công du khách lẽ ra không nên xảy ra:

"Chúng tôi sống trên núi và chúng tôi rất, rất quen thuộc với gấu, luôn luôn là vậy. Nhưng tại sao ngay từ đầu tôi lại không ngăn được [việc gấu tấn công du khách]? Điều này thực sự khá xấu hổ đối với chúng tôi", ông Mitsunari nói.

Giới chức trách đã chặt bỏ các cây ăn quả có thể thu hút những sinh vật đói khát và đưa ra cảnh báo yêu cầu du khách đi thành nhóm, đeo chuông đuổi gấu và tránh những khu vực nhất định.

Ngôi làng giờ đây được dán đầy cảnh báo trên nhiều con hẻm thơ mộng.

Trong khi một số khách du lịch chụp ảnh bên cạnh các biển báo, nhiều người khác xem mối đe dọa này là rất nghiêm túc.

"Khi chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi này, chúng tôi đã đọc được trên mạng xã hội rằng có rất nhiều tin tức từ Nhật Bản về việc nhìn thấy gấu. Có vẻ như vụ thu hoạch năm nay không được tốt nên gấu đã xuống [các thành phố] để tìm thức ăn, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị hai chiếc chuông đuổi gấu này", một du khách chia sẻ.

Mỹ, Trung Quốc và Anh tuần trước đã ban hành các khuyến cáo du lịch cho công dân về các vụ tấn công của gấu ở Nhật Bản.

Mỹ cảnh báo về các cuộc tấn công gần các khu vực đông dân cư, và lưu ý rằng một công viên liền kề với lãnh sự quán Mỹ tại Sapporo đã đóng cửa trong hai tuần sau một lần nhìn thấy gấu.

Ông Mitsunari cho biết học sinh trong làng đã được phát chuông đuổi gấu và được yêu cầu đi về nhà theo nhóm để xua đuổi những con vật, mà thói quen hoạt động thường tích cực nhất vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Ông nói khách du lịch cũng có việc cần làm: "Đây là một ngôi làng lịch sử, như mọi người biết đấy, vì vậy chúng tôi đang yêu cầu khách du lịch tránh xả rác, như nhặt tất cả rác và mang đi."

Gấu đen châu Á được đưa vào danh sách loài dễ bị tổn thương trên toàn cầu, nhưng số lượng loài này được ước tính đã tăng gấp ba lần ở Nhật Bản kể từ năm 2012, nhờ vào sự suy giảm của hoạt động săn bắn.

Các chuyên gia nói rằng biến đổi khí hậu đã làm giảm vụ thu hoạch thức ăn tự nhiên cho gấu như hạt sồi và hạt dẻ, trong khi tình trạng sụt giảm dân số ở các vùng nông thôn và sự gia tăng của đất nông nghiệp bị bỏ hoang đã khiến chúng mạnh dạn tìm kiếm thức ăn gần các khu định cư của con người.