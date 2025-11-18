Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhật Bản tìm cách xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc
Video Thế giới

Nhật Bản tìm cách xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc

La Vi
18/11/2025 11:00 GMT+7

Tokyo đang nỗ lực làm dịu căng thẳng với Bắc Kinh sau khi những bình luận về Đài Loan khiến Trung Quốc phản ứng, phát cảnh báo công dân nước này không nên đi du lịch tới Nhật Bản.

Mâu thuẫn bùng phát sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công khai nêu khả năng Nhật Bản sẽ đáp trả bằng quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, một vấn đề mà các chính quyền trước đây đã tránh đề cập để tránh khiêu khích Bắc Kinh.

Theo truyền thông Nhật Bản, nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản Masaaki Kanai đã đến Trung Quốc hôm 17.11 để gặp người đồng cấp Lưu Kim Tùng nhằm xoa dịu căng thẳng.

Ông Kanai dự kiến sẽ nhấn mạnh rằng những phát biểu của bà Takaichi không đánh dấu sự thay đổi trong chính sách an ninh của Nhật Bản và kêu gọi Trung Quốc tránh làm tổn hại thêm mối quan hệ.

Hôm 17.11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết cảnh báo du lịch của Trung Quốc "không phù hợp với định hướng chung về việc thúc đẩy mối quan hệ chiến lược, cùng có lợi đã được các nhà lãnh đạo xác nhận".

Nhật Bản tìm cách xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc về Đài Loan - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc

ẢNH: REUTERS

Sau đó trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến Đài Loan "đã gây tổn thương sâu sắc đến tình cảm của người dân Trung Quốc và làm xấu đi nghiêm trọng bầu không khí giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Nhật Bản".

Bộ này xác nhận Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không có kế hoạch gặp Thủ tướng Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Nam Phi.

Cổ phiếu du lịch Nhật Bản lao dốc khi căng thẳng ngoại giao leo thang.

Cổ phiếu của Isetan Mitsukoshi, một nhà điều hành cửa hàng bách hóa với doanh số bán hàng đáng kể cho du khách Trung Quốc, đã giảm 10,7% và chuẩn bị cho mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm.

Nhà điều hành Disneyland Tokyo là Oriental Land giảm 5,9% còn Japan Airlines giảm 4,4%.

Các công ty Trung Quốc tiếp xúc với thị trường Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng, trong đó cổ phiếu của nhà sản xuất phần mềm Linkage giảm 3%.

Theo nhà kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Nomura, việc Bắc Kinh tẩy chay du lịch Nhật Bản có thể gây thiệt hại kinh tế khoảng 14 tỉ USD mỗi năm, làm giảm 0,36% GDP thực tế của quốc gia này.

Trung Quốc - Nhật Bản tranh cãi sau phát biểu của nữ thủ tướng về Đài Loan

Trung Quốc - Nhật Bản tranh cãi sau phát biểu của nữ thủ tướng về Đài Loan

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã khơi mào một cuộc tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc về phát biểu liên quan một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến phản ứng quân sự từ Tokyo.

