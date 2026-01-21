Ubisoft đối mặt vụ kiện từ cựu Giám đốc trò chơi Assassin’s Creed

Theo GameRant, Marc-Alexis Côté, người từng giữ vai trò Giám đốc sản xuất loạt game Assassin’s Creed, vừa đệ đơn kiện Ubisoft tại Quebec (Canada). Ông cho rằng mình đã bị buộc rời công ty sau khi bị đề nghị một vị trí mới bị đánh giá là thấp hơn rõ rệt. Côté yêu cầu bồi thường 1,3 triệu đô la Canada (CAD), bao gồm hai năm tiền lương và khoản bồi thường tổn thất danh tiếng.

Theo đơn kiện, Ubisoft đã không xem đây là một vụ sa thải mà coi ông tự nguyện nghỉ việc, nên không chi trả bất kỳ khoản trợ cấp nào. Luật sư của ông cho rằng đây là trường hợp "sa thải gián tiếp" theo luật lao động Canada, đồng thời đề nghị tòa án hủy bỏ điều khoản hạn chế cạnh tranh vì ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp.

Marc-Alexis Côté từng là lãnh đạo cấp cao tại Ubisoft, có liên quan đến các thương hiệu lớn như Assassin’s Creed, Far Cry và Rainbow Six ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOSDICENGAMERS

Trước khi rời công ty, Côté là một trong những nhân vật chủ chốt của dòng Assassin’s Creed. Tuy nhiên, khi Ubisoft thành lập Vantage Studios - một đơn vị mới chuyên quản lý các thương hiệu lớn như Assassin’s Creed, Far Cry và Rainbow Six - vai trò của ông bị thay đổi. Côté được đề nghị giữ vị trí trưởng bộ phận sản xuất tại Vantage nhưng không còn quyền lãnh đạo thương hiệu như trước và phải báo cáo cho cấp trên mới đặt tại Pháp.

Côté cho rằng đây là sự giáng chức không thỏa đáng. Ông từ chối vai trò mới và sau đó bị buộc rời công ty. Trong một bài đăng trên LinkedIn, ông khẳng định không rời bỏ vị trí mà bị yêu cầu rút lui, dù vẫn giữ thái độ hòa nhã và không công kích Ubisoft.

Vantage Studios được Ubisoft công bố như một phần trong chiến lược tái cấu trúc, nhằm tăng hiệu quả phát triển trò chơi và trao quyền nhiều hơn cho các studio tại nhiều quốc gia. Studio mới này cũng nhận được khoản đầu tư lớn từ Tencent, trong bối cảnh Ubisoft đang tìm cách cải thiện hiệu quả sau nhiều dự án không đạt kỳ vọng. Hiện Ubisoft chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này.