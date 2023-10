Ubisoft lại hoãn phát hành Skull and Bones thêm một lần nữa

Theo Neowin, Ubisoft lần đầu tiên công bố trò chơi có chủ đề cướp biển Skull and Bones hơn sáu năm trước, vào tháng 6.2017. Kể từ đó trò chơi đã phải trải qua một chuỗi dài trì hoãn. Năm nay, có vẻ như trò chơi đã đến rất gần với cộng đồng khi Ubisoft tổ chức đợt thử nghiệm kín trên PC vào tháng 8.

Nhưng có vẻ như Skull and Bones sẽ phải mất thêm một chút thời gian nữa để có thể phát hành. Là một phần trong báo cáo kết quả tài chính hàng quý của Ubisoft, nhà phát hành cho biết tựa game cướp biển sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian "quý 4 năm tài chính 2023/2024", cho thấy nó sẽ được phát hành trong khoảng tháng 1 – 3.2024.

Bên cạnh sự chậm trễ của Skull and Bones, nhà phát hành cho biết họ đã chứng kiến những thành công ban đầu về doanh số bán hàng của Assassin's Creed Mirage, cùng với The Crew: Motorfest. Vào tháng 12, hãng cũng sẽ phát hành Avatar: Frontiers of Pandora.

Trong một thông báo riêng từ Ubisoft trong tuần này, công ty cho biết sẽ ngừng cung cấp các tính năng và dịch vụ nhiều người chơi trực tuyến đối với một số trò chơi cũ trên một số nền tảng vào ngày 25.1.2024.

Trang hỗ trợ của Ubisoft cho sự kiện này cho biết chủ sở hữu của các trò chơi sẽ không thể chơi nhiều người chơi, liên kết tài khoản Ubisoft trong trò chơi hoặc sử dụng các tính năng trực tuyến. Ngoài ra, phần thưởng Ubisoft Connect sẽ không khả dụng. Danh sách trò chơi sắp bị ngừng hỗ trợ gồm có: