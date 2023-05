UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương rà soát, làm rõ nội dung Báo Thanh Niên phản ánh

Liên quan thông tin Báo Thanh Niên phản ánh một người bị điều chuyển vì sai phạm được hiệp thương quay về cơ quan cũ làm giám đốc, ngày 30.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc rà soát, báo cáo nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên.



Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương rà soát, làm rõ nội dung phản ánh của bài viết Cà Mau: Rà soát thông tin người bị điều chuyển vì sai phạm được hiệp thương quay về làm giám đốc.

Trước đó, Công an H.U Minh cũng đã cử cán bộ đến Trung tâm y tế H.U Minh nắm thông tin, xác minh nội dung mà Báo Thanh Niên nêu trên. Nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an H.U Minh cho biết cơ quan công an sẽ xác minh thông tin đề cập trong bài báo "vì thông tin có liên quan đến lãnh đạo".

Được biết, Trung tâm Y tế H.U Minh đã cung cấp cho toàn bộ kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với nhiệm vụ được giao tại BVĐK H.U Minh (nay là Trung tâm Y tế H.U Minh) và những tài liệu liên quan vụ việc cho Công an H.U Minh.

Công an H.U Minh đã cử người đến Trung tâm Y tế H.U Minh nắm thông tin, xác minh nội dung Báo Thanh Niên phản ánh G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở Y tế Cà Mau vừa có buổi làm việc với lãnh đạo H.U Minh xung quanh việc điều động ông Đỗ Minh Thắng, Trưởng phòng Quản lý nghề và bảo hiểm y tế (thuộc Sở Y tế), quay lại giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế H.U Minh - đơn vị ông từng giữ chức giám đốc, nhưng để xảy sai phạm nên bị kỷ luật, điều chuyển công tác về Sở Y tế.



Cụ thể, từ năm 2006 - 2015, ông Thắng làm Giám đốc BVĐK H.U Minh. Năm 2014, Thanh tra tỉnh Cà Mau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với nhiệm vụ được giao tại BVĐK H.U Minh.

Theo kết luận thanh tra, trong quản lý, điều hành, ông Thắng để xảy ra sai sót, thất thoát ngân sách hơn 3,9 tỉ đồng. Trong đó, việc điều hành, vận dụng sai văn bản quy định dẫn đến mất cân đối hơn 3 tỉ đồng (năm 2012 - 2013). Đặc biệt, ông Thắng còn chiếm dụng số tiền 189 triệu đồng. Đây là tiền của Tổ chức phi Chính phủ MIS (Thụy Sĩ) tài trợ cho BVĐK H.U Minh năm 2008 để đào tạo nâng cao trình độ y, bác sĩ của đơn vị.

Thanh tra cũng phát hiện từ năm 2011 - 2013, ông Thắng gửi 7 sổ tiết kiệm số tiền vốn và lãi gần 800 triệu đồng. Nhưng qua xác minh các bản kê khai thu nhập từ năm 2011 - 2013, ông Thắng không kê khai các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Với những sai phạm nêu trên, ông Thắng bị kỷ luật khiển trách. Sau đó, ông được điều chuyển về công tác tại Sở Y tế Cà Mau cho đến nay.