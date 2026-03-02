UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị phản hồi thông tin Báo Thanh Niên phản ánh

Ngày 2.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có văn bản gửi sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi về việc tham mưu đề xuất xử lý thông tin việc hạ cốt nền đường ở Đồng Nai, nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu như Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Tân Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý nhằm đảm bảo lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phản hồi báo chí kịp thời theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7.3.

Nhiều hộ dân phải sống bất an trên những vách đất dựng đứng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT.753 đang phải "sống trong sợ hãi" khi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai thi công hạ cốt nền đường, khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trên đường ĐT.753, đoạn tuyến dài khoảng 300 m qua xã Tân Lợi thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đã được đơn vị thi công múc sâu, biến "mặt tiền" của nhiều hộ dân trước đây chỉ bước chân là ra đến đường, thì nay trở thành vực sâu với vách đất dựng đứng.

Những vách đất dựng đứng hiện hữu ngay sát căn nhà nơi người dân đang sinh sống ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Văn Phước (xã Tân Lợi) cho biết: "Nhà tôi cũng ở mặt tiền đường mà giờ không có đường đi, phải đi đường vòng mấy trăm mét mới có đường lên nhà. Đất trên này cũng bị nứt hết rồi, ở cứ thấp thỏm lo sợ bị sạt lở, rất nguy hiểm. Tôi mong Nhà nước đền bù, giải tỏa cho tôi đi chỗ khác tôi ở, hoặc tạo điều kiện cho tôi hạ mặt bằng xuống để làm lại nhà".

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi tiếp nhận kiến nghị phản ánh của 8 hộ dân, phòng đã trực tiếp xuống khảo sát và xác định những phản ánh của người dân là đúng. Khi thi công đường ĐT.753, có hạ độ cao cốt nền đường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đoàn công tác với sự góp mặt của đại diện sở, ngành, địa phương vào hiện trường tiếp xúc các hộ dân liên quan đến bài viết phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Trần Văn Viết (quản lý công trình thuộc Công ty TNHH MTV Trường Thọ), cho hay công ty đang thực hiện thi công đoạn tuyến qua xã Tân Lợi dài gần 4 km. Trong đó, đoạn đường thực hiện hạ cốt nền đường dài khoảng 1.000 m (đoạn thấp nhất khoảng 60 cm và đoạn cao nhất khoảng 8,5 m).

Đoạn đi qua các hộ dân có độ sâu khoảng 6 - 7 m, trong khi đoạn qua các vườn cao su có nơi cao đến hàng chục mét (do trước đó vườn cao su cao hơn mặt đường cũ – PV).

Một số địa điểm đang được hạ thấp độ cao để đảm bảo an toàn cho người dân, sau phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trrực tiếp quản lý tại công trình, ông Viết thừa nhận việc các vách đất dựng đứng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và nguy cơ sạt lở; đặc biệt nếu gặp trời mưa lớn nên cần sớm làm ta luy.

Theo tính toán, nếu bạt ta luy ở đoạn đã hạ nền sâu từ 7,5 m - 8,5 m (trong đó có đoạn các hộ dân đang bị ảnh hưởng – PV) thì phải giải tỏa từ mép đường đến chân bạt ta luy cao, vào sâu khoảng 10 m nữa.

Tuy nhiên, công tác giải tỏa, đền bù hiện vẫn chưa hoàn tất do người dân chưa đồng thuận; vì vậy đơn vị thi công không có mặt bằng nên cũng không thể thi công được.



