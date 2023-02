UBND tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết xử lý sai phạm của Công ty Hân Nga

Dự án siêu thị vật liệu xây dựng và dịch vụ vận chuyển Hân Nga do Công ty Hân Nga làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2016, được điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 10.2021. Theo quy định, dự án phải hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 4 năm 2022. Ban đầu, dự án dự kiến có diện tích sử dụng đất hơn 10.500 m2, tổng mức đầu tư 23 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 49 năm.

Để thực hiện dự án này, năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 441 m2 đất thủy lợi do UBND P.Nghĩa Chánh quản lý, cùng với đó chuyển mục đích sử dụng hơn 9.100 m2 đất trồng lúa do Công ty Hân Nga thỏa thuận chuyển nhượng từ người dân, sang đất thương mại dịch vụ để cho doanh nghiệp thuê. Đến nay, sau hơn 6 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư, dự án này vẫn dở dang không biết khi nào đưa vào hoạt động.