UBND TP.HCM có kết luận xử phạt Live concert 'Kosmik' của SpaceSpeakers

Sau khi Sở VH-TT TP.HCM xác định "chương trình Spacespeakers live concert – Kosmik đã có dấu hiệu vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý cộng đồng xã hội; một số hình thức trình diễn của nghệ sĩ trong chương trình đã gây dư luận xấu về hành vi phản cảm, coi thường các giá trị văn hóa truyền thống", cũng như thông tin "sẽ xử lý theo quy định", UBND TP.HCM đã có quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người Hâm Mộ Việt - đơn vị tổ chức chương trình Spacespeakers live concert – Kosmik hôm 12.11.2022 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Tiết mục đổ bia lên ngực của vũ công trong Kosmik gây phản ứng nhiều nhất S.S.G

Theo quyết định xử phạt (số 4346/QĐ-XPHC do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký ngày 14.12.2022), công ty tổ chức Kosmik đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Một, là tổ chức biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận (trong các bài: Live set, Nhạc Anh, A veil of mist).

Hai, là tổ chức biểu diễn có sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc (trong tiết mục They said, nghệ sĩ múa ăn mặc tương tự quần áo lót biểu diễn cùng ca sĩ trên giường ngủ, ưỡn ngực cùng ca sĩ tay cầm lon bia rót vào phần ngực nghệ sĩ múa; trong Forget about her, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự bikini của phụ nữ, thực hiện các động tác trườn, bò trên đàn piano thể hiện sự gợi dục, gợi tình).

Theo đó, mức xử phạt hành chính là 25 triệu đồng với hành vi 1 và 85 triệu đồng với hành vi 2. Tổng cộng 110 triệu đồng.



Ngoài ra, sẽ đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng theo quy định tại điểm c, khoản 9 điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ, kể từ ngày nhận quyết định này.

Spacespeakers live concert – Kosmik là chương trình đánh dấu 11 năm đồng hành của 11 thành viên SpaceSpeakers. Có thể xem đây là một concert lịch sử của rap/hip hop Việt cũng như là chương trình biểu diễn đáng nhớ nhất của nhạc Việt trong 10 năm trở lại đây.