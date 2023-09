UBND TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh phải đặt lên hàng đầu

Cụ thể, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo với các sở, ban ngành như Sở GD-ĐT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý an toàn thực phẩm, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học.

UBND TP.HCM chỉ đạo phải đảm bảo an toàn cho học sinh từ bữa ăn đến môi trường học tập VÂN TRẦN

Đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn

Theo đó, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, lưu ý năm học 2023-2024 đã bắt đầu, học sinh quay lại trường học để tham gia học tập, sinh hoạt. Do đó, việc đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.

UBND TP.HCM đề nghị Sở GD-ĐT và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức quán triệt đến các cơ sở giáo dục phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước, cây xanh trong trường học, nhất là trong mùa mưa.

Đồng thời, giao Ban Quản lý an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trong trường học có bếp ăn nội trú, bán trú. Đối với các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú ký hợp đồng với các cơ sở thì phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp thức ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của UBND TP, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học thường xuyên kiểm tra, chăm sóc và kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho hệ thống cây xanh nằm trong khuôn viên quản lý.

Giáo viên và học sinh tập huấn công tác PCCC trong trường học BẢO CHÂU

Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn, căn tin trường học

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm, từ nay đến hết tháng 10, đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học.

Theo đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm sẽ kiểm tra các nội dung như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến; hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ mua vào, hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm …

Qua đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên.