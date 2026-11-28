Các tàu phá băng Tuyết Long và Tuyết Long 2 của Trung Quốc ẢNH: VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CỰC TRUNG QUỐC

Tờ South China Morning Post ngày 28.11 đưa tin Úc đã âm thầm khôi phục một thỏa thuận song phương về hậu cần tại Nam Cực với Trung Quốc, khi hai nước nỗ lực ổn định quan hệ song phương.

Thỏa thuận mới, bao gồm hợp tác hậu cần cho mùa hè Nam Cực 2026-2027, được đề cập trong một bản tóm tắt dự toán ngân sách Thượng viện Úc, được chuẩn bị cho Bộ Môi trường vào tháng trước và được Đài ABC thu thập theo luật tự do thông tin.

Theo bản tin trích dẫn Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT), thỏa thuận này đã được thực thi.

Dù các chi tiết chưa được tiết lộ, thỏa thuận này là một sự sắp xếp "có đi có lại" cho phép hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động bao gồm hàng không, vận tải đường bộ và cứu trợ khẩn cấp, tương tự như các thỏa thuận trước đó mà hai nước đã ký kết cho các năm 2019-20, 2023-24 và 2024-25.

"Úc và Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác lâu dài về các vấn đề Nam Cực, bao gồm hợp tác hậu cần, với bản chất cụ thể thay đổi theo từng mùa", bản tin dẫn nguồn DFAT cho biết, nhưng không giải thích lý do hai nước không có thỏa thuận hợp tác trong mùa Nam Cực 2025-2026.

Úc đang nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, sau căng thẳng thương mại kéo dài nhiều năm kết thúc vào năm 2024. Nỗ lực của Canberra nhằm cải thiện quan hệ đã được thể hiện rõ nét qua chuyến thăm Thâm Quyến và Bắc Kinh của Thủ tướng Úc Anthony Albanese hồi tuần trước.

Canberra và Bắc Kinh đã hợp tác nghiên cứu Nam Cực trong nhiều thập niên. Trong chuyến thăm Úc của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2014, hai nước đã ký một bản ghi nhớ nhằm mở rộng hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực này.