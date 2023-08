Úc gây dựng liên kết mới

Với chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến Philippines, không chỉ có mối quan hệ giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ, mà Canberra còn có thêm mắt xích mới trong mạng lưới những liên kết an ninh và hợp tác quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Chuyến thăm dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 tới và ông Albanese sẽ là Thủ tướng Úc đầu tiên thăm Philippines trong 20 năm qua.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese REUTERS

Cho tới nay, Úc đã gây dựng được vị thế ngày càng thêm nổi bật về quân sự và an ninh ở Indo-Pacific. Úc cùng với Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ tạo thành "bộ tứ" ở khu vực, đồng thời kết hợp với Mỹ và Anh đạt thỏa thuận 3 bên có tên là AUKUS. Canberra cũng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh song phương với Washington, Tokyo và New Delhi. Úc còn cùng với Mỹ và New Zealand tập hợp các đảo quốc ở vùng nam Thái Bình Dương vào các mô hình và cấu trúc an ninh chung mới.

ASEAN nói chung và các thành viên của khối cũng được Úc hướng đến, nhưng việc gây dựng liên kết an ninh với các đối tác này không đơn giản và dễ dàng. Vì thế, Philippines là đối tác lý tưởng nhất đối với Úc trong chiến lược này.

Manila không bị vướng mắc gì với Canberra như một số thành viên ASEAN khác trong quá khứ, lại còn ở vị trí địa lý rất phù hợp cho chiến lược quân sự, quốc phòng và an ninh mà Úc theo đuổi. Manila cũng có mối quan hệ đồng minh quân sự, quốc phòng và an ninh chiến lược truyền thống với Washington như Canberra.

Philippines và Trung Quốc bất hòa ở Biển Đông, trong khi Úc luôn dè chừng Trung Quốc. Philippines hội tụ đầy đủ mọi điều kiện và tiền đề thuận lợi cần thiết để Úc có thể tạo nên bước khai thông đột phá cho việc gây dựng những mối liên kết mới về hợp tác quân sự, quốc phòng và an ninh với ASEAN.