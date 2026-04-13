Úc lần đầu tiên bổ nhiệm phụ nữ làm tư lệnh lục quân

Trong thông báo hôm nay, chính phủ Úc cho hay trung tướng Susan Coyle, hiện là chỉ huy Nhóm Các khả năng chung, sẽ trở thành tư lệnh lục quân vào tháng 7, thay thế trung tướng Simon Stuart, sẽ về hưu.

"Từ tháng 7, chúng ta sẽ có nữ tư lệnh lục quân đầu tiên trong lịch sử 125 năm của Quân đội Úc", Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Trung tướng Susan Coyle sau khi được bổ nhiệm làm tư lệnh Lục quân Úc vào ngày 13.4 Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles gọi việc bổ nhiệm bà Coyle là một "khoảnh khắc lịch sử sâu sắc". Ông nhấn mạnh: "Thành tựu của Susan sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với những phụ nữ đang phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Úc ngày nay và những phụ nữ đang cân nhắc phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Úc trong tương lai.

Bà Coyle (56 tuổi) gia nhập quân đội năm 1987 và đã nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy cấp cao. Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo bất kỳ binh chủng nào của quân đội Úc, theo Bộ trưởng Marles.

Hiện tại, phụ nữ chiếm khoảng 21% Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) và 18,5% các vị trí lãnh đạo cấp cao. ADF đã đặt mục tiêu nữ chiếm 25% tổng số thành viên tham gia vào năm 2030.

Việc bổ nhiệm bà Coyle diễn ra trong bối cảnh quân đội Úc đang phải đối mặt với làn sóng cáo buộc quấy rối tình dục và phân biệt đối xử có hệ thống, theo Reuters.

Vào tháng 10.2025, ADF đã bị kiện về cáo buộc lực lượng này đã không bảo vệ hàng ngàn nữ sĩ quan khỏi các vụ tấn công tình dục, quấy rối và phân biệt đối xử có hệ thống.

Chính phủ Úc hôm nay cũng đã bổ nhiệm phó đô đốc Mark Hammond, hiện là tư lệnh hải quân, làm người đứng đầu ADF, kế nhiệm đô đốc David Johnston.

Phó tư lệnh Hải quân Úc hiện tại, chuẩn đô đốc Matthew Buckley, sẽ thay thế ông Hammond làm người đứng đầu binh chủng này.