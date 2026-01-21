Úc phải đóng cửa hàng chục bãi biển vì cá mập cắn người

Úc hôm 20.1 đóng cửa hàng chục bãi biển ở bờ đông sau 4 vụ cá mập tấn công trong hai ngày.

Những cơn mưa lớn khiến vùng nước tại đây trở nên vẩn đục và dễ thu hút những kẻ săn mồi hơn.

Việc đóng cửa bãi biển được triển khai sau khi một người đàn ông bị cắn trong lúc lướt sóng tại Port Macquarie vào sáng sớm cùng ngày.

Giới chức y tế cho biết nạn nhân hiện đang ổn định trong bệnh viện.

Trước đó, giới chức cho hay đã xảy ra 3 vụ cá mập tấn công ở Sydney, bao gồm vụ một cậu bé bị tấn công vào hôm 18.1 và vẫn trong tình trạng nguy kịch.

"Hiện tại cậu bé đang trong cuộc chiến sinh tử, và cậu bé vẫn còn cơ hội chiến đấu giành lại sự sống là nhờ hành động của các dịch vụ khẩn cấp vào hôm qua. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp tại thời điểm cảnh sát có mặt. Chúng tôi tin rằng đó là một con cá mập bò đã tấn công vào chi dưới của cậu bé ngày hôm qua", cảnh sát Sydney cho biết.

Biển cảnh báo ở bãi biển Queenscliff, Sydney, Úc ẢNH: REUTERS

Nhà sinh vật học về cá sụn, Victoria Camilieri-Asch, cho biết sự kết hợp của nhiều yếu tố giải thích cho sự gia tăng các vụ cá mập tấn công.

Bà Camilieri-Asch giải thích: “Những cơn mưa lớn hẳn đã làm xáo trộn vùng nước trong hệ thống sông, bao gồm dòng chảy của khá nhiều chất dinh dưỡng từ cây trồng nông nghiệp và nước thải đổ xuống hệ thống sông, đi qua cảng Sydney và xuống phía đại dương. Vì vậy, đó là một yếu tố, và không may, điều này còn khiến nước trở nên vẩn đục hơn. Vì vậy, cả hai yếu tố kết hợp lại sẽ thu hút cá mồi đến gần các chất dinh dưỡng này hơn, và các loài cá lớn hơn, bao gồm cả những kẻ săn mồi lớn như cá mập".

Bà nói thêm rằng cá mập bò, loài mà giới chức cho là thủ phạm đằng sau các vụ tấn công, cũng đang di cư đến vùng nước nông hơn vào mùa hè.

“Mối nguy hiểm là, khi có hoạt động dưới nước, cá mập có thể không phân biệt được đó là gì cho đến khi chúng thực sự đến gần, và thậm chí đôi khi chúng cắn thử. Chúng không chủ động săn con người", bà Camilieri-Asch cho hay.

Việc đóng cửa diễn ra vào giữa mùa hè Nam bán cầu, khi các bãi biển trên khắp Úc thường chật kín người dân địa phương và khách du lịch.

Dữ liệu chính thức cho thấy Úc ghi nhận khoảng 20 vụ cá mập tấn công mỗi năm với ít hơn 3 trường hợp tử vong.