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Thế giới

Úc phát hiện một người nuôi trái phép hơn 100.000 con gián

Khánh An
Khánh An
05/06/2026 14:41 GMT+7

Cơ quan chức năng Úc thu giữ và sẽ tiêu hủy hơn 100.000 con gián ngoại lai được nuôi trái phép, do lo ngại chúng có thể lây lan bệnh tật hoặc gây hại cho động vật hoang dã bản địa.

Úc phát hiện một người nuôi trái phép hơn 100.000 con gián - Ảnh 1.

Những con gián được nuôi trái phép tại cơ sở nuôi thương mại

ẢNH: AFP

Hãng AP ngày 5.6 dẫn lời giới chức Úc cho hay cơ quan chức năng nước này vừa thu giữ hơn 100.000 con gián được một người nuôi trái phép tại thành phố Bathurst (bang New South Wales), số lượng kỷ lục từng được phát hiện.

Theo Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước của Úc, một lượng lớn gián Madagascar và gián Dubia, trị giá 200.000 AUD (khoảng 3,75 tỉ đồng), đã bị thu giữ vào tháng 5 từ một cơ sở nuôi thương mại.

Gián Madagascar là một trong những loài gián lớn nhất thế giới với chiều dài từ 5-8 cm. Hình ảnh do cơ quan chức năng đưa ra cho thấy những con gián nâu bóng lớn hơn ngón tay người.

Chúng lớn hơn nhiều so với loài gián thường ở Úc, vốn chỉ dài 2,3-3,6 cm. Gián phát triển mạnh tại Úc do khí hậu cận nhiệt đới và nước này là nơi sinh sống của hàng trăm loài gián.

Úc phát hiện một người nuôi trái phép hơn 100.000 con gián - Ảnh 2.

Hơn 100.000 con gián sẽ bị tiêu hủy

ẢNH: AP

Đài ABC dẫn lời chuyên gia bắt rắn Stefanie Lesser ở Bathurst nói rằng các loài gián ngoại lai lớn có thể đang được bán để làm thức ăn cho bò sát, giúp tiết kiệm chi phí vì kích thước lớn của chúng đồng nghĩa với việc cần ít côn trùng hơn. Các quan chức khuyến cáo chủ nuôi bò sát nên tìm mua dế hoặc gián gỗ để làm thức ăn cho chúng.

Cả gián Madagascar và gián Dubia đều bị cấm nhập khẩu vào Úc. Chúng không được phép nuôi, nhân giống hoặc buôn bán bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Úc áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh sinh học nghiêm ngặt tại biên giới để bảo vệ ngành nông nghiệp, trồng trọt và động vật hoang dã bản địa khỏi sự xâm nhập của sâu bệnh. Những người mang theo động vật, côn trùng hoặc thực vật không khai báo hoặc bất hợp pháp khi nhập cảnh có thể bị phạt hàng ngàn AUD.

Úc phát hiện một người nuôi trái phép hơn 100.000 con gián - Ảnh 3.

Một con gián to hơn ngón tay người

ẢNH: AP

Các loài gián ngoại lai trên chưa được đánh giá rủi ro môi trường và chúng có thể lây lan bệnh tật hoặc gây hại cho động vật hoang dã bản địa. Các quan chức cảnh báo sẽ truy tố những người bị bắt quả tang nuôi loài động vật không xương sống này.

Cơ quan chức năng cho biết chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với người nuôi gián ở Bathurst. Trước mắt, số gián trên sẽ bị tiêu hủy.

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