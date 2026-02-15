Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Úc rót gần 3 tỉ USD xây xưởng tàu ngầm hạt nhân

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/02/2026 16:30 GMT+7

Chính phủ Úc sẽ chi 3,9 tỉ AUD (khoảng 2,76 tỉ USD) để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng đóng tàu ngầm mới nhằm phục vụ chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo hiệp ước quốc phòng ba bên AUKUS.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 15.2 mô tả khoản tiền này là khoản "trả trước" cho dự án, nhấn mạnh việc đầu tư vào xưởng đóng tàu mới tại Osborne (bang Nam Úc) có ý nghĩa then chốt để Canberra có thể tự chế tạo các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trang bị vũ khí thông thường. Theo Reuters, tổng chi phí xây dựng cơ sở này có thể lên tới 30 tỉ AUD trong những thập niên tới.

Úc rót gần 3 tỉ USD xây xưởng tàu ngầm hạt nhân- Ảnh 1.

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia USS Minnesota được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển Tây Úc, Úc ngày 16.3.2025

ẢNH: REUTERS

Xưởng đóng tàu Osborne sẽ là nơi Tập đoàn ASC (Úc) và BAE Systems (Anh) phối hợp chế tạo hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới của Úc - trụ cột trong thỏa thuận AUKUS (Mỹ, Anh, Úc). Trong thời gian chờ dự án chính thức khởi động vào cuối thập niên này, cơ sở vẫn đảm nhiệm công tác bảo trì đối với hạm đội tàu ngầm lớp Collins hiện có của Úc.

Thủ hiến bang Nam Úc Peter Malinauskas cho biết khoản đầu tư ban đầu sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xưởng đóng tàu, đồng thời khẳng định đây "mới chỉ là khởi đầu" của một chương trình công nghiệp, quốc phòng quy mô lớn.

Được công bố năm 2021, AUKUS là chương trình đầu tư quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Úc. Theo lộ trình, từ năm 2027, các tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ sẽ được triển khai luân phiên tại Úc. Tiếp đó, từ khoảng năm 2030, một số tàu lớp Virginia sẽ được bán cho Úc. Ngoài ra, Anh và Úc sẽ cùng phát triển và đóng mới lớp tàu ngầm hạt nhân AUKUS thế hệ tiếp theo.

Hồi tháng 9.2025, Úc cũng công bố kế hoạch chi 11,3 tỉ AUD trong vòng một thập niên để nâng cấp khu vực đóng và bảo dưỡng tàu tại Perth, bang Tây Úc, thành cơ sở phục vụ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai.

Trong khi đó, một cuộc rà soát của Lầu Năm Góc công bố tháng 12.2025 cho rằng dự án AUKUS có thể được củng cố trên "nền tảng vững chắc hơn", trong đó nhấn mạnh yêu cầu Úc cần đẩy nhanh tiến độ phát triển năng lực tàu ngầm hạt nhân trong nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết Mỹ có thể sử dụng các cơ sở quốc phòng ở Tây Úc để hỗ trợ chuyển giao tàu ngầm theo thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS.

