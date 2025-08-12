Úc viện trợ trang thiết bị 240.000 USD cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Theo đó, gói viện trợ của Úc cho lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam lần này có tổng trị giá 240.000 USD, bao gồm: 2 xe ô tô Toyota Hilux 4x4; 1 máy san bánh lốp Changlin GD555; 10 túi đựng đồ dùng đeo vai; 100 bộ chăm sóc cá nhân cho nữ; 300 bộ chăm sóc cá nhân cho nam...

Các đại biểu Bộ Quốc phòng 2 nước cắt băng tiếp nhận bàn giao thiết bị cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết sau khi bàn giao, các trang thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng và phục vụ công tác huấn luyện cho cán bộ, nhân viên đội Công binh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 cũng như các đội huấn luyện khác của đơn vị, góp phần vào việc nâng cao năng lực của lực lượng GGHB Việt Nam nói chung.

Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam khẳng định, việc phối hợp giữa Việt Nam và Úc đối với gói tài trợ vật tư, trang thiết bị trên là một minh chứng nữa khẳng định cho sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong lĩnh vực GGHB Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Gói tài trợ giúp lực lượng GGHB Việt Nam có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, chuẩn bị lực lượng tốt hơn nữa, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của LHQ vì mục tiêu nhân đạo tại các phái bộ GGHB, với các dân tộc ở châu Phi đang còn gặp khó khăn, để thể hiện trách nhiệm của Việt Nam và Úc trong thực hiện sứ mệnh cao cả này", thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh những năm qua, quan hệ quốc phòng nói chung và trong lĩnh vực GGHB LHQ nói riêng giữa Việt Nam và Úc đã có nhiều phát triển tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng GGHB Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

Úc cũng là quốc gia duy nhất đến nay Việt Nam ký kết thỏa thuận đối tác GGHB ở cấp Chính phủ vào tháng 3.2024.

Theo thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, trong thời gian tới, Việt Nam chủ trương tiếp tục thúc đẩy tham gia hoạt động GGHB LHQ với việc mở rộng địa bàn, quy mô, hình thức, lĩnh vực tham gia. Trong đó, có một số lĩnh vực mà Quân đội nhân dân Việt Nam có thế mạnh và nhiều khả năng như đơn vị kiểm soát quân sự, đơn vị thông tin liên lạc, lực hỗ trợ lượng bảo vệ...

Một số trang thiết bị tại lễ bàn giao ẢNH: ĐÌNH HUY

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Hugh Jeffrey, Phó tổng thư ký Quốc phòng Úc, kiểm tra các trang thiết bị ẢNH: ĐÌNH HUY

Do vậy, Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ bạn bè và các nước đối tác quốc tế, trong đó có Úc trong lĩnh vực GGHB LHQ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Hugh Jeffrey động viên lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam sắp sang châu Phi làm nhiệm vụ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi mong rằng, Bộ Quốc phòng Úc sẽ tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực nhiều hơn cho lực lượng GGHB của Việt Nam và hai bên sẽ có các hoạt động hợp tác cụ thể, thực tế hơn, như tăng cường hỗ trợ huấn luyện, đào tạo; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ huấn luyện nâng cao năng lực; thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ... Đặc biệt, nghiên cứu thiết lập cơ chế đồng tổ chức diễn tập sa bàn, diễn tập thực địa về GGHB LHQ luân phiên ở mỗi nước", thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.