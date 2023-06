UEFA chính thức đưa ra án phạt cho HLV Mourinho vì lăng mạ trọng tài

Theo tuyên bố của UEFA, sau trận AS Roma thua Sevilla trong trận chung kết Europa League, HLV Mourinho đã có những lời chỉ trích và thậm chí là lăng mạ trọng tài Anthony Taylor. Không những thế, HLV người Bồ Đào Nha còn tìm đến xe của vị trọng tài người Anh để tiếp tục mắng chửi. Hành động này của HLV Mourinho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Anthony Taylor và gia đình bị quấy rối tại sân bay Budapest bởi những CĐV của AS Roma.

UEFA cấm chỉ đạo 4 trận với HLV Jose Mourinho. Án phạt sẽ có hiệu lực trong các trận đấu thuộc hệ thống của UEFA bắt đầu từ mùa giải 2023 - 2024. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Mourinho sẽ vắng mặt 4 trong 6 trận đấu của Roma ở vòng bảng Europa League mùa tới.

HLV Mourinho sẽ vắng mặt ở 4 trận của AS Roma tại đấu trường châu Âu REUTERS

Vào ngày 1.6, tại trận chung kết Europa League giữa AS Roma và Sevilla, HLV 60 tuổi cho rằng trọng tài Anthony Taylor đã thiên vị Sevilla trong nhiều tình huống và bỏ qua pha bóng chạm tay trong vòng cấm của 1 cầu thủ Sevilla. Dù ông Anthony Taylor đã tham khảo VAR nhưng vẫn quyết định không cho AS Roma được hưởng quả đá phạt đền và điều này đã khiến HLV Mourinho tức giận. Đội bóng nước Ý đã hòa 1-1 với Sevilla sau 120 phút thi đấu và sau đó họ đã thua trong loạt đá luân lưu.

Về phần AS Roma, họ cũng bị phạt 50.000 euro và bị cấm bán vé cho CĐV đội khách trong trận đấu tiếp theo ở cúp châu Âu do không kiểm soát được an ninh ở các trận đấu mùa giải qua. Đội bóng nước Ý đã để các CĐV thực hiện nhiều hành vi đốt pháo, ném đồ vật và gây rối. Đồng thời, AS Roma cũng phải nộp thêm 5.000 euro vì hành vi không đúng mực của cầu thủ và ban huấn luyện trong trận chung kết Europa League.

AS Roma cũng nhận thêm những án phạt từ UEFA REUTERS

Liên quan đến các trận đấu ở cúp châu Âu, nhà vô địch của Conference League, West Ham United cũng bị phạt 58.000 euro sau khi các CĐV của đội bóng nước Anh ném đồ vật xuống sân và làm đội trưởng của Fiorentina, Cristiano Biraghi chảy máu đầu.